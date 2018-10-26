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26.10.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымский подросток проиграл в интернете 1,3 миллиона рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

15-летний крымский подросток стал жертвой интернет-мошенничества и проиграл в электронную рулетку 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Крупную сумму денег несовершеннолетний взял без разрешения у своего отца для игры в Сети, но удача отвернулась от юного "игрока" - в онлайн-рулетку он проиграл все деньги.

Когда глава семьи обнаружил пропажу денег, он обратился в полицию. Оперативники вычислили личность организатора сетевой игры - им оказался безработный 18-летний житель Новосибирска. Он признался в содеянном, а дома у злоумышленника изъяли оргтехнику и банковскую карту, на которую перечислялись деньги жертв азартных игр.

В отношении сибиряка завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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