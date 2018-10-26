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26.10.2018 16:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мутко рассказал о ситуации с паводком в Краснодарском крае

Текст: Татьяна Замахина

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал журналистам о ситуации с паводком в Краснодарском крае.

Напомним, что в регионе из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены коммуникации, разрушено несколько мостов и подходов к ним, подтоплены более 2300 домов.

Об угрозе домам и капитальным строениям в Краснодарском крае речи не идет, сообщил Мутко. Так он ответил на вопрос о том, не грозит ли району повторение ситуации с городом Крымск, который несколько лет назад серьезно пострадал от наводнения.

На Кубани жители начали возвращаться в дома после паводка

- Штаб, который создан там, заверяет, что все под контролем, работы везде налажены и идут, - заявил он, добавив, что остается проблемным вопросом в связи с разрывом водопровода в Туапсе. Для решения этого вопроса организован подвоз воды.

В непростом положении находится транспортная система из-за остановки железнодорожного сообщения на одном из перегонов. Для решения транспортной проблемы компания "Аэрофлот" может выделить дополнительные рейсы из Сочи в Москву и Санкт-Петербург.

Для всех нуждающихся в помощи созданы необходимые условия, людей переселяют из подтопленных домов, заверил Мутко.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
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