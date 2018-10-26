На Кубани по факту гибели людей во время паводка возбудили дело

В Краснодарском крае по факту гибели людей в паводке возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- Резкое ухудшение погода в Туапсинском районе привело к смерти 71-летней женщины, ее тело было обнаружено у своего частного дома в селе Кривенковском. Позднее в этом же селе в затопленной водой квартире на первом этаже нашли погибшего 81-летнего жителя. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде, - рассказали в СК РФ.

Следователям также поступила информация и о том, что сильным потоком во время ливня в Туапсе унесло 67-летнюю женщину, ее все еще не нашли.

Параллельно правоохранители проверяют сообщения об обнаружении тел еще трех человек в станице Кабардинской Апшеронского района и тела мужчины в городе Хадыженске. Все это также зоны подтопления, однако пока нет уверенности, что смерть наступила из-за стихии. По данным фактам организованы доследственные проверки.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Крансодарского края. Непогода обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи.