Лесной пожар из Оренбуржья подошел к Челябинской области

В район крупного лесного пожара на юге Челябинской области направлены аэромобильные группировки ГУ МЧС России и Уральского учебного спасательного центра. Пока огонь угрожает только одному населенному пункту, сообщили в пятницу в МЧС региона.

- В структурных подразделениях ГУ МЧС региона введен режим повышенной готовности. К месту пожара направлены огнеборцы Магнитогорского, Карталинского и Троицкого пожарно-спасательных гарнизонов и специальная техника главного управления лесами, а также аэромобильные группировки, - сообщил представитель ведомства Егор Пахомов. - Из Екатеринбурга вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Как пояснили в чрезвычайном ведомстве, основные усилия направлены на оповещение населения и недопущение перехода огня на жилые дома. С помощью специальной техники производится противопожарная опашка. В случае ухудшения обстановки людей готов принять пункт временного размещения на базе Брединского сельскохозяйственного техникума.

Пока огонь угрожает только поселку Морозовка с населением в 11 человек. Пожар находится от него на расстоянии 11 километров, но движется с большой скоростью .

К ликвидации опасной ситуации привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Основные силы пожарно-спасательных подразделений базируются в районе Морозовки, а также поселков Калининский и Рымникский.

Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Челябинской области поступило сообщение о лесном пожаре, двигающемся в сторону Брединского района с территории соседней Оренбургской области.