Мэр Верхотурья врезался на дороге в школьника-пешехода

Алексей Лиханов, глава Верхотурья - города в Свердловской области - стал участником ДТП. По данным полиции, он задел на проезжей части школьника-пешехода и не сообщил об этом инциденте в органы правопорядка. Сам чиновник случившегося не отрицает и говорит, что у родителей мальчика к нему претензий нет.

В главке МВД Среднего Урала сообщили, что происшествие случилось 24 октября: школьник перебегал дорогу и ударился об автомобиль по касательной. Водитель остановился, назвал свое имя, после чего парнишка, не получивший серьезных травм, убежал. Позднее родители привели сына на осмотр к врачу.

Высокопоставленный чиновник не передал информацию об инциденте в полицию и уехал с места происшествия. Картину событий восстановили по наружным камерам наблюдения.

Возбуждены административные дела по статьям "причинение легкого вреда здоровью" и "оставление места ДТП".

"Действительно, в мою машину врезался бегущий ребенок. Я его не сбивал, не уезжал с места происшествия. Ребенок не получил травм", - сообщил Лиханов "Интерфаксу", подчеркнув, что поговорил с родителями мальчика, и у них нет к нему претензий.