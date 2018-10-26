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26.10.2018 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге напали на сотрудника консульства Германии

Текст: Татьяна Воробьева

В центре Екатеринбурга, у офисного небоскреба на улице Малышева, накануне ограбили мужчину. Как выяснилось, он был сотрудником консульства Федеративной Республики Германии - это подтвердили представители дипмиссии. Обстоятельства нападения расследуются.

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"Вчера было совершено нападение на сотрудника бухгалтерии. Мы серьезно восприняли случившееся, проинформировали об инциденте все компетентные органы. Сейчас по данному факту проводится расследование", - сообщили "РГ" в пресс-службе консульства.

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