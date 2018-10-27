Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован в РФ из Черногории

Дмитрий Домани, экс-исполнительный директор Российской федерации баскетбола, доставлен в Москву из Черногории. Он обвиняется в совершении трех мошеннических преступлений. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнили в ведомстве, на посту директора РФБ Домани заключал фиктивные договора от имени своей организации, что нанесло значительный ущерб федерации баскетбола. Когда он стал фигурантом уголовного дела, Домани попытался избежать правосудия и уехал из России.

В 2016 году подозреваемый был объявлен в розыск Интерполом, а полгода назад его арестовали в Черногории.