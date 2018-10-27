Картина Исаака Левитана пропала при продаже в Москве

В полицию поступило заявление о возможном мошенничестве при перепродаже картины художника Исаака Левитана "Весна. Последний снег".

25 октября к правоохранителям обратился арт-консультант. Он передал произведение искусства жителю Москвы для продажи, сообщает ТАСС. В случае нереализации картину должны были вернуть до 9 октября. Однако этого сделано не было.

Житель столицы в свою очередь пояснил, что передал "Последний снег" для реализации третьему лицу, который не возвращает картину без объяснения причин.

Заявитель пояснил правоохранительным органам, что картину по договору комиссии ему передал индивидуальный предприниматель и невозврат грозит страховой выплатой в размере 30 тыс долларов.

По данному факту проводится проверка.