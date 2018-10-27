Пожар произошел в детской больнице Москвы

В Морозовской детской городской клинической больнице в центре Москвы ночью в субботу произошел небольшой пожар. Сообщение о возгорании по адресу 4-й Добрынинский переулок, 1/9 корпус 1А поступило в 03.11.

Прибывшие на место специалисты установили, что на одном из этажей больницы горели личные вещи. Площадь пожара составила три квадратных метра, сообщает РИА Новости. Возгорание было ликвидировано уже в 03.30.

Ранее в ряде СМИ была распространена информация о том, что из-за пожара в больнице пришлось эвакуировать свыше тысячи человек. "Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении МЧС в Twitter.

Причины возгорания устанавливаются.