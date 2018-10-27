Автобус с 15 детьми попал в аварию на трассе в Самарской области

В пятницу автобус ПАЗ, в котором находились 15 детей, столкнулся с автомобилем ISUZU на трассе в Самарской области. Удар пришелся по касательной. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, детей из села Шигоны Самарской области возили в театр Сызрани. В момент ДТП юные пассажиры возвращались домой, сообщает ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Управления МВД по Самарской области Сергея Гольдштейна, часть детей с места ДТП забрали родители, часть увезли на другом автобусе. Причины аварии пока не сообщаются.