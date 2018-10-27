В Петербурге шесть человек погибли в аварии с грузовиком

В Петербурге на внешнем кольце Западного скоростного диаметра грузовой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку. Погибли шесть человек.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, личности погибших сейчас устанавливаются.

Известно, что грузовик Scania протаранил автомобиль Hyundai, который сразу после столкновения загорелся. Четыре человека из легковой машины погибли на месте.

По факту аварии начата проверка. На 36-м километре трассы, в Курортном районе Петербурга, где произошла авария, в данное время работают представители экстренных служб.