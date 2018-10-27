Новости

Грузовик попал в массовую аварию на МКАД 20:59
Путин счел контрпродуктивным обсуждать персоналии в связи с будущим Сирии 20:58
Путин предложил поддержать инициативу по сирийским беженцам 20:57
Путин: Саммит подтвердил единодушие по территориальной целостности Сирии 20:47
Kia Sorento Prime подорожал на 35 тысяч рублей 20:32
Мужчина собирался совершить взрыв в здании правительства Армении 20:23
Путин: Конституционный комитет в Сирии должен собраться до конца года 20:20
Число погибших в ДТП с грузовиком в Петербурге возросло до семи 20:10
Путин: Урегулирование в Сирии возможно только дипломатическим путем 20:08
В Петербурге шесть человек погибли в аварии с грузовиком 19:21
Lada Largus обзаведется российской "механикой" 19:19
Из "Симпсонов" уберут персонажа Апу из соображений "политкорректности" 19:19
Еще одну подозрительную посылку обнаружили в штате Нью-Йорк 19:03
Кабмин Украины в три этапа повысит цену на газ для населения 18:46
Джонни Депп больше не появится в "Пиратах Карибского моря" 18:27
СМИ: Пашинян допустил возможность закупки Арменией американского оружия 18:19
В Питтсбурге неизвестный устроил стрельбу возле синагоги 18:04
Вышел новый трейлер фильма с Крисом Пайном "Король вне закона" 17:53
Крымский курултай попросил имущество запрещенного в РФ меджлиса 17:52
МИД: Лавров и Чавушоглу договорились о координации действий по Сирии 17:45
Вышел брутальный трейлер последнего боевика Лиама Нисона 17:39
Путин и Макрон кратко пообщались "на полях" саммита по Сирии в Стамбуле 17:25
Пока Аффлек был в запое, Гарнер завела роман с "королем гамбургеров" 17:23
Четырехсторонний саммит по Сирии стартовал в Стамбуле 17:01
Автономер "Москвича", в котором погиб Виктор Цой, уйдет с молотка 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
27.10.2018 19:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге шесть человек погибли в аварии с грузовиком

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на внешнем кольце Западного скоростного диаметра грузовой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку. Погибли шесть человек.

Автобус с 15 детьми попал в аварию на трассе в Самарской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, личности погибших сейчас устанавливаются.

Известно, что грузовик Scania протаранил автомобиль Hyundai, который сразу после столкновения загорелся. Четыре человека из легковой машины погибли на месте.

По факту аварии начата проверка. На 36-м километре трассы, в Курортном районе Петербурга, где произошла авария, в данное время работают представители экстренных служб.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия обратится в Совбез ООН в случае выхода США из ДРСМД
СК уточнил детали расследования коррупционного скандала в Башкирии
Трое болельщиков ЦСКА остаются в больницах в Риме
Туктамышева вышла в лидеры после короткой программы в Канаде
Завершено строительство 95% морской части "Турецкого потока"