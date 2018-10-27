Нарушенное стихией автомобильное сообщение с Сочи восстановлено

Нарушенное стихией автомобильное сообщение с городом Сочи полностью восстановлено. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье" (входит в Росавтодор).

Как выяснилось, завершены работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, единственной соединяющей курорт с остальной территорией России автодороге. Участок открыт для всех типов транспорта.

Напомним, мост был перекрыт из-за подтопления с четверга. Оказались разрушены порядка 200 квадратных метров дороги, подводящей к нему.

В результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Стихия обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи. В результате ЧС погибли шесть человек, возбуждено два уголовных дела.