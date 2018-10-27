Специалисты обезвредили найденную у Крымского моста авиабомбу

Авиабомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена рядом с автоподходом к Крымскому мосту. Об опасной находке сообщили жители микрорайона Верхний Солнечный.

Прибывшие на место специалисты установили, что это немецкая авиабомба весом в 50 килограммов. Снаряд был успешно извлечен и вывезен на специальный полигон, где его уничтожили.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС. Отмечается, что саперы также тщательно обследовали территорию, больше никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.