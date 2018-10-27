Новости

Автобус с 15 детьми попал в аварию на трассе в Самарской области 04:19
Шесть палестинцев погибли в секторе Газа 04:09
Оползни оставили грузинские села без света и воды 03:51
Власти Италии признались в клевете на российских болельщиков 03:38
В США хакер заплатит почти 9 миллионов долларов за крупную кибератаку 03:21
В США отправителю посылок с бомбами грозит 58 лет тюрьмы 02:57
Новые слушания по делу Бутиной пройдут шестого декабря 02:49
В Приморье завершены аварийные работы на месте обрушения моста 02:33
Израиль зафиксировал пуски десяти ракет из сектора Газа 02:31
Специалисты обезвредили найденную у Крымского моста авиабомбу 02:24
Болтон: Путина пригласили посетить Вашингтон в 2019 году 01:53
Возгорание в бизнес-центре в Москве ликвидировано 01:52
В Хабаровском крае упразднено четыре министерства 01:40
Глава Пентагона согласился отправить армию на границу с Мексикой 01:29
Анкара попросила Эр-Рияд выдать 18 подозреваемых по делу Хашкаджи 00:41
Уволенную в США за расизм журналистку Келли позвали на Первый канал 00:26
В Петербурге изъяли 96 килограмм опасной шавермы 00:06
"Человека-паука" приговорили к тюрьме за покорение небоскреба в Лондоне 00:03
Банк России открыл "горячую линию" для жалоб на коррупцию 26.10.2018
Рассылавший бомбы американец заявил о "безвредности" его посылок 26.10.2018
Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне 26.10.2018
Житель Калининграда с топором напал на уличных музыкантов 26.10.2018
В Москве ожидаются осадки в виде снега 26.10.2018
Засушливое лето в ФРГ вынудило власти раскрыть стратегический запас нефти 26.10.2018
Кабмин разрешил приравнять сбежавших с места ДТП водителей к пьяным 26.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
27.10.2018 02:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Специалисты обезвредили найденную у Крымского моста авиабомбу

Авиабомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена рядом с автоподходом к Крымскому мосту. Об опасной находке сообщили жители микрорайона Верхний Солнечный.

В Псковской области уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

Прибывшие на место специалисты установили, что это немецкая авиабомба весом в 50 килограммов. Снаряд был успешно извлечен и вывезен на специальный полигон, где его уничтожили.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС. Отмечается, что саперы также тщательно обследовали территорию, больше никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Происшествия Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ: Святые Лавры принадлежат законной Украинской церкви, ее имя - тоже
Новые санкции не повлияют на изменение курса рубля
В ООН проголосовали против рассмотрения резолюции о сохранении ДРСМД
Ассанж назвал условия сдачи британским властям
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову"