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27.10.2018 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В поезде Адлер-Иркутск дебошир плеснул в лицо проводнику кипятком

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край - Красноярский край)

В поезде, который ехал из Адлера в Иркутск, пассажир поссорился с проводником и плеснул ему в лицо кипятком. Дебошира задержали сотрудники полиции.

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- В пути один из пассажиров сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение проводнице, - сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ситуацию вмешался второй проводник, но в ответ на его замечание пассажир разразился нецензурной бранью и выплеснул мужчине кипяток из стакана в лицо.

Полицейские задержали дебошира на станции Иланская в Красноярском крае, против него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводник поезда получил термический ожог первой и второй степени. Ему оказали медицинскую помощь, жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

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