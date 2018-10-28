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28.10.2018 21:21
Рубрика: Культура

Лучше с пустым рукавом...

Поэту Михаилу Луконину сегодня исполняется 100 лет
Текст: Павел Зайцев
Российская газета - Столичный выпуск №7705 (242)
Эта книга издана к 100-летию со дня рождения поэта Михаила Луконина.
Произведения Михаила Луконина и воспоминания о нем - в издании к 100-летию поэта. Фото: РИА Новости

Не столь уж часто мы вспоминаем его имя, как, впрочем, и его друзей по жизни и поэзии: Константина Симонова, Сергея Наровчатова, Константина Ваншенкина и др.

"На гребне лет..." в какой-то степени восполняет пробел в наших познаниях о фронтовой поэзии.

Авторы воспоминаний подчеркивают наиболее характерные черты Михаила Кузьмича, проявившиеся в Финской и Великой Отечественной войне, в мирные годы - мужество, чувство локтя, поэтический талант. Книга - вектор: она прочерчивает узловые моменты жизни и творчества поэта, наполненные искренними переживаниями, что воплотились в пронзительные строки.

Это не мемуары, а абрис личности Михаила Луконина.

Несмотря на то что ряд воспоминаний публиковались раньше (и это понятно, так как со времени его смерти прошло более сорока лет), они читаются как откровение.

Равно как и впервые публикующиеся слова о нем Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, поэтессы Ираиды Потехиной, Владимира Мавродиева, участников вошедшего в историю Всесоюзного совещания молодых писателей 1973 года.

Фото: Из архива автора
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Составители, естественно, не ставили перед собой цель собрать в одной книге весь поэтический багаж Михаила Луконина; но и то, что вошло в сборник, дает возможность увидеть необычный облик поэта.

Он прошел тропой своего учителя Владимира Маяковского, но оказался на своей дороге - обретя собственный голос.

Его поэзия лишена признаний "нараспашку" - даже в интимной лирике, с ее строгой чувственностью.

Она открыта в публицистике, независимо от того, связана ли с темой войны или "оттепельными" годами.

Луконин был искренним соавтором Поэзии.

"Заветные мысли" о современной поэзии, путевой дневник в поезде Москва - Хабаровск (кстати, впервые опубликован), воспоминания современников, интересные фотографии из семейного архива вдовы Анны Антоненко-Лукониной и сына Сергея Луконина - в жанровом многообразии сборника "На гребне лет..." мы чувствуем дыхание жизни и поэзии.

И как не вспомнить его ранние строчки о Финской войне:

В этом зареве ветровом

Выбор был небольшой, -

Но лучше прийти с пустым рукавом,

Чем с пустой душой...

Возможно, это лучшее, что сказано о войне вообще...

Луконин М.К. На гребне лет...: Стихотворения, проза, воспоминания/сост. Антоненко-Луконина А.В., Луконин С.М. - М.: ИПО "У Никитских ворот", 2018.

Культура Литература
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