"Барселона" разгромила на своем поле "Реал"

Центральный матч европейского уик-энда состоялся в испанском чемпионате. В рамках 11-го тура первенства "Барселона" в "класико" принимала мадридский "Реал". Победа осталась за хозяевами - 5:1.

Впервые за 11 лет в противостоянии этих команд не принимали участия два лучших футболиста современности - Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец пропускал "класико" из-за травмы руки, а Роналду с этого сезона радует болельщиков туринского "Ювентуса". Впрочем, и без этой парочки на "Камп Ноу" нашлись герои.

Им стал Луис Суарес. Уругваец, которого по ходу прошлого сезона нередко критиковали, оформил хет-трик. Еще по мячу у каталонцев провели Филиппе Коутинью с Артуро Видалем. У "королевского клуба" же отличился Марсело.

Благодаря этому успеху "Барселона" вернула себе лидерство в турнирной таблице. В активе каталонцев 21 очко. Они опережают на два балла мадридский "Атлетико", которого со второго места вчера могла оттеснить "Севилья" в случае победы на своем поле над "Уэской".

Что касается "Реала", то "сливочные" остались на девятой строчке. Все идет к тому, что уже в ближайшее время у команды появится новый главный тренер. Похоже, дни Хулена Лопетеги на своем посту сочтены. Он должен был уйти в отставку еще на прошлой неделе, после матча с "Викторией Пльзень" в Лиге чемпионов. Но в последний момент президент "Реала" Флорентино Перес передумал. И решил дать специалисту шанс исправиться в "класико". Не получилось.

По информации испанских СМИ, новым рулевым "королевского клуба" будет Антонио Конте. Переговоры с итальянцем ведутся уже несколько недель. Еще одним кандидатом на эту должность назывался Жозе Моуринью, но не похоже, что португалец собирается покидать английский "Манчестер Юнайтед". По крайней мере, до следующего лета.