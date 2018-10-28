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28.10.2018 15:28
Рубрика: Экономика

Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам

Текст: Ольга Игнатова

Каждый третий кредитный должник ограничен в праве на выезд за пределы России. Всего таких невыездных должников более 1,3 миллиона человек.

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Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. За первые восемь месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 млрд рублей. При этом средняя сумма долга около 400 тыс рублей. В 46% случаев приставы обратили взыскание на доходы должников, по каждому 17-му производству наложен арест на имущество должников. Интересно, что среди женщин должников больше, чем среди мужчин.

Фото: depositphotos.com
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Всего на 1 сентября под ограничением на выезд находились 2,8 млн должников. Это люди, которые имеют долги как перед банками, так и перед различными инстанциями и организациями - ГИБДД, коммунальными службами, не выплачивают алименты на детей. Больше всего невыездных должников в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Долги и коллекторы
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