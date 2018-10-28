Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам

Каждый третий кредитный должник ограничен в праве на выезд за пределы России. Всего таких невыездных должников более 1,3 миллиона человек.

Такие данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. За первые восемь месяцев этого года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 млрд рублей. При этом средняя сумма долга около 400 тыс рублей. В 46% случаев приставы обратили взыскание на доходы должников, по каждому 17-му производству наложен арест на имущество должников. Интересно, что среди женщин должников больше, чем среди мужчин.

Всего на 1 сентября под ограничением на выезд находились 2,8 млн должников. Это люди, которые имеют долги как перед банками, так и перед различными инстанциями и организациями - ГИБДД, коммунальными службами, не выплачивают алименты на детей. Больше всего невыездных должников в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области.