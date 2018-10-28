Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", рассказал в беседе с ведущим Владимиром Соловьевым о недавнем визите в Москву советника по национальной безопасности США Джона Болтона, которого назвал наиболее частым гостем России из представителей американской администрации.

Как подчеркнул глава российской дипломатии, исходя из тех встреч, что Болтон провел в Москве, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, стало понятно, что решение о выходе Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) принято и будет формализовано очень скоро, либо через месяц-полтора. По словам Лаврова, "это плохо", и если, вдобавок, американская сторона примет решение не продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году, то никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений не останется.

При этом Лавров призвал не винить в этом американского "почтальона" в лице Болтона, который довел до Кремля данную информацию. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это было решение руководства американской администрации. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе встречи с Болтоном без каких-либо эмоций. Лавров признал, что советник Трампа по национальной безопасности сыграл решающую роль, убеждая президента США объявить о выходе из РСМД. По мнению Лаврова, в обсуждении решения по данному вопросу не обошлось без участия руководителей госдепартамента США Майка Помпео и Пентагона Джеймса Мэттиса. "То, что решение принято и выполняется - объективный факт для нас", - заключил Сергей Лавров.

"С нашей стороны не было никаких обид. Вообще, "на обиженных воду возят", - заметил министр иностранных дел России. - Президент России В.В.Путин очень четко сказал, что мы понимаем, что это их решение, что мы не можем на эти решения повлиять. Аргументы свои мы высказали, надеемся, что, принимая свое решение, они все-таки помнили о наших аргументах". Глава МИД РФ привел слова Владимира Путина, касательно гонки вооружений, о том, что Россия будет вынуждена отвечать на неблагоприятные для нас изменения стратегической обстановки, но никогда не будет делать это слишком затратными методами.

Как отметил Лавров, в Соединенных Штатах по-прежнему убеждены в том, что Россия не выполняет положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на то, что Москва неоднократно демонстрировала открытость в предоставлении американской стороне интересующих ее данных. В Вашингтоне долгое время тянули с подготовкой соответствующего перечня вопросов, наконец, передали его в Москву, и, не дожидаясь ответа, объявили об одностороннем выходе из ДРСМД через неделю после этого и незадолго до визита Болтона. По словам Лаврова, по тем вопросам (терроризму, кибербезопасности и деловому совету), о сотрудничестве по которым Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в Гамбурге полтора года назад, на полях саммита "двадцатки", не было никакого движения вплоть до окончания визита Болтона. И только в самом конце советник Трампа дал понять, что президент США намерен реализовать все эти вопросы. По словам Лаврова, в Москве не хотели бы повторения истории, когда договоренности двух президентов, достигнутые во время встреч в Гамбурге и Хельсинки, впоследствии дезавуировались американской администрацией, вопреки намерениям Дональда Трампа. В ходе встреч Болтона в Москве также была подчеркнута актуальность проблемы стратегической стабильности.

Сергей Лавров также пошутил, отвечая на реплику ведущего об оливковой ветви - своеобразном символе мира, которую Болтон, по его же словам, не захватил с собой в Москву. "Мы вообще предпочитаем соленые огурцы, а не оливки", - улыбнулся Лавров. В ответ Соловьев сказал, что не может представить Болтона, везущего к нам соленые огурцы.