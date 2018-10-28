ЦСКА забросил девять шайб "Словану" в выставочном матче КХЛ

Клубы Континентальной хоккейной лиги провели два выставочных матча для европейской публики. Братиславский "Слован" в Вене сыграл против московского ЦСКА и питерского СКА. Корреспондент "РГ" побывал в австрийской столице на этом необычном мероприятии.

На западном фронте

С самого своего основания КХЛ является международной организацией. География клубов, в ней состоящих, меняется постоянно. Причем иногда даже быстрее, чем хотелось бы. Свернулся симпатичный проект в Чехии, пришел, а затем ушел хорватский "Медвешчак". Зато неплохо обжился в лиге финский "Йокерит", да и братиславский "Слован" благодаря своему участию в КХЛ привез в Словакию хоккей принципиально другого уровня. Параллельно с европейским рынком идет движение и на Восток. Правда, эксперимент с китайским "Куньлунем" пока вызывает скорее скепсис, чем восторги.

И вот на 11-й год существования Континентальная хоккейная лига опробовала новый для себя формат выставочных матчей. Две игры провели сейчас в Вене, а 26 и 28 ноября наши хоккеисты осчастливят швейцарский Цюрих. Там против все тех же ЦСКА и СКА сыграют динамовцы Риги. Что это означает? Сразу оговоримся - ни в коем случае не стоит ждать, что в Швейцарии и тем более в Австрии завтра-послезавтра появятся клубы КХЛ. Хотя планы экспансии на Запад, по нашей информации, у лиги действительно есть.

Не первый год идут разговоры о разных кандидатах - из Италии, Франции, даже Великобритании. В перспективе какой-то из этих проектов действительно может быть реализован, если получится привлечь европейских инвесторов такой клуб содержать. Но поскольку удовольствие это недешевое, то потенциальные спонсоры должны понимать, куда и во что они вкладывают деньги. И как раз для этого выставочные матчи очень даже нужны. А Вена и Цюрих как центральные точки на европейской карте что географически, что имиджево отлично подходят для того, чтобы показать товар лицом.

В гостях у "Кэпиталз"

Посланникам из КХЛ свою площадку для матчей любезно предоставил клуб "Вена Кэпиталз", выступающий в местной лиге. Тоже, кстати, международной - именно в ней сейчас играет "Медвешчак". Дворец у "столичных" относительно небольшой, на семь тысяч мест, и не то чтобы очень новый. Построили его еще в 1995-м специально к чемпионату мира по хоккею, который принимала годом позже Вена. Так что нет в этой арене ни новомодных видеокубов под крышей, ни комфортных подтрибунных помещений, да и с туалетами для болельщиков напряженно.

Зато "Эрсте банк арена" очень светлая - за двумя трибунами вместо стен панорамные окна, поэтому солнечным днем можно экономить на освещении. А еще на этом стадионе есть такая милая штука, как стоячие трибуны. Места на ней самые дешевые, по 18 евро, но занимают их отнюдь не школьники и студенты. Вполне респектабельные граждане средних лет, закупившись пивом и жареными сосисками, бодро проводят на ногах два с половиной часа. Стоячие места только добавляют атмосфере демократичности. Впрочем, с ней здесь и так полный порядок. Скажем, небольшую делегацию российских журналистов генменеджер "Вена Кэпиталз" Франц Калла встретил лично. И терпеливо придерживал дверь, запуская нас в переговорную комнату. Австрийский руководитель мило улыбался, продемонстрировал отличное знание английского языка, но честно признался - о КХЛ на постоянной основе в Вене могут пока только мечтать.

Франц Калла: Для нас это большое событие, и мы гордимся тем, что КХЛ выбрала именно нас для проведения первых матчей Мировой серии. Как только начались переговоры по этому поводу, мы сразу поняли, насколько большие возможности открывает для нас такое событие.

Что знают в Австрии о КХЛ и как широко освещаются матчи в вашей стране?

Франц Калла: В КХЛ играет много звезд, по-настоящему больших игроков. Конечно, Австрия - не такая хоккейная страна, как Россия, но нам этот вид спорта очень интересен. Матчи можно смотреть в интернете. Кроме того, Братислава расположена очень близко к Вене. Поэтому болельщики могут в любой момент поехать в Словакию и увидеть матчи КХЛ.

У КХЛ есть планы продвигаться и дальше в Европу. Но выставочные матчи в Вене и Цюрихе отнюдь не означают, что именно в этих городах появятся новые команды лиги

Участвовала ли австрийская сторона в выборе команд, участвующих в матчах? И насколько вы довольны тем, что именно ЦСКА и СКА приехали в Вену?

Франц Калла: Мы не были вовлечены в этот процесс, но логично, что именно клуб из соседней Братиславы проводит в Вене домашние матчи. С нашей стороны, разумеется, было пожелание, чтобы к нам приехали известные команды. В этом плане ЦСКА и СКА даже не обсуждаются - это знаменитые клубы, так что все правильно. Это отличная возможность - увидеть живьем такие команды.

Означают ли такие матчи то, что мы в перспективе сможем увидеть в КХЛ клуб из Австрии?

Франц Калла: (Усмехается.) Хороший вопрос, но мы прекрасно отдаем себе отчет в том, где находится австрийский хоккей и где КХЛ. Между нами даже не один, а несколько уровней. Конечно, это большая честь - думать о таких перспективах. Но мы понимаем, какой большой шаг нам нужно для этого сделать. Поэтому сейчас говорить о каких-то планах не имеет никакого смысла. Уровень КХЛ настолько высок по сравнению с тем, на каком играем мы. Конечно, если нам представится шанс его достичь, это будет интересно. Но одно дело мечты, а другое - реальность. Мы видим, насколько тяжело тому же "Словану", который является топ-клубом по европейским меркам, хотя бы попасть в плей-офф. Перед нами пример "Медвешчака", который выступал в КХЛ, а теперь играет в нашей лиге. Чтобы сделать такой серьезный шаг, нужно быть к нему готовым. Это не происходит по щелчку пальцев.

Тогда каков бюджет вашего клуба?

Франц Калла: Для всего "Вена Кэпиталз", включая молодежную команду и детскую школу, он составляет порядка 5,5 миллиона евро. Вы примерно представляете себе уровень зарплат в КХЛ, бюджеты клубов, так что можете сравнить цифры.

Армейские хоккеисты с 36 очками вышли в лидеры Западной конференции КХЛ. Фото: photo.khl.ru

Армейцы постарались

В первом выставочном матче "Слован", которому из родной Братиславы было ехать всего час на автобусе, принимал ЦСКА. Журналисты после раскатки подзадоривали армейских хоккеистов. Напоминали им, что, несмотря на первое место в конференции, игра команды в начале сезона зрелищностью не отличается. Те парировали, что главное сейчас - добиваться результата. Но, очевидно, сами армейцы тоже прекрасно понимали - матч предстоит нерядовой и на кону не только два очка в таблице. Об этом, кстати, свидетельствовал и состав московской делегации. Она была почти вдвое больше обычной - порядка 70 человек. Некоторые игроки даже взяли на этот выезд жен. Все-таки не каждый день в Вене на хоккее побываешь. Для кого-то так и вовсе это был первый визит в австрийскую столицу.

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В богатом на культурные места городе ребята успели и просветиться. Например, Иван Телегин с супругой, певицей Пелагеей, успел побывать в музее на выставке Климта. А итоговый эффект, который произвела столица некогда могущественной империи на московских хоккеистов, получился впечатляющим. К середине первого периода они набросали "Словану" четыре шайбы. Но вместо того чтобы на этом остановиться, ЦСКА продолжил атаковать. И оформил самый крупный разгром нынешнего сезона для всей лиги - 9:0. Можно, конечно, ехидничать, что такой счет, наоборот, может сделать КХЛ только антипиар. Но на самом деле болельщикам, которых на трибунах собралось больше 5,5 тысячи, зрелище точно понравилось. Раньше времени никто с трибун не ушел, каждому голу народ радовался совершенно искренне, и люди провожали команды со льда аплодисментами. Был всем доволен, что неудивительно, и Иван Телегин.

Иван, когда вчера вы ходили в музей и смотрели картины Густава Климта, загадывали обыграть "Слован" 9:0?

Иван Телегин: Это тоже, конечно, было - загадывали просто хотя бы победить. Мы точно получили удовольствие. Думаю, и болельщики тоже. Хорошая игра. Возможно, кажется, что все было легко для нас. Но приходилось постоянно работать, потому что иначе мы рисковали упустить нити игры.

Смена обстановки, новые впечатления вдохновили команду?

Иван Телегин: Думаю, да, конечно. Тем более в первый раз здесь играем. И это было дополнительным стимулом победить, показать, как в России играют в хоккей. Было сегодня вдохновение. Где-то везло, все залетало. Но везение приходит с работой.

Когда одна команда другую обыгрывает 9:0 - это реклама или антиреклама для лиги?

Иван Телегин: Не думаю, что это антиреклама. Просто у "Слована" получилась не очень хорошая игра. Но они наверняка сделают выводы и с Питером сыграют совсем по-другому.

Какие плоды дала проведенная словацким клубом работа над ошибками, стало известно в воскресенье вечером - матч "Слована" со СКА завершился вечером, уже после подписания этого номера "РГ" в печать.