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28.10.2018 21:20
Рубрика: В мире

Депутат Верховной Рады сорвал ретро-дискотеку из-за пионерских галстуков

Текст: Андрей Васильев

Депутат Верховной Рады и бывший журналист Владимир Арьев превратил в скабрезное политическое шоу концерт "Дискотеки 80-х".

Обидевшись на людей, вспомнивших молодость, он вызвал полицию на ретро-дискотеку в киевском Дворце спорта по причине пионерских галстуков, которые надели некоторые зрители. В любом случае галстуки на дискотеке он посчитал проявлением "запрещенной коммунистической символики", написав об этом своем Facebook.

Фото: Константин Завражин / РГ
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Арьев, пришедший на концерт с супругой, дождался появления полиции, которая, по его словам, заставила "совков" снять красное. Сорвав людям праздничный вечер, нардеп удалился восвояси, раструбив о своем "подвиге" на весь белый свет. На концерт приехали заграничные гости, включая C.C.Catch, Joy и Lian Ross.

Видно у Арьева не было детства, он не был пионером, в чем есть большие сомнения - депутат-журналист родился в СССР в 1975 году и не наслаждался счастливым беззаботным временем, не имевшим политического оттенка. Или пионерское прошлое так сломало ему жизнь, что он не может вспоминать об этом без содрогания, кипя от гнева.

Поступок Арьева вызвал возмущение у пользователей соцсетей. "Напомню, фигурант - депутат Блока Петра Порошенко. Безнадежно тупое отребье. Отобранное рогулье", - написал один из пользователей. Пользователь Диана Панченко, которая пришла на концерт вместе с мамой, предложила фиксировать новое заболевание - "арьев головного мозга". "Смешнее всего, что эти "патриоты" как раз и копируют все то, против чего якобы пытаются бороться. Одна идеология, один образ мыслей, один вождь, одна кондитерская фабрика. Короче. Идите к черту, товарищ Арьев", - написала женщина.

Видео: Депутат Рады подрался с оппонентом в эфире украинского телеканала

Недавно еще один украинский "манкурт" - человек, по Айтматову забывший о своем прошлом, небезизвсетный русофоб, директор так называемого украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что "работа по избавлению Украины от символов коммунистического тоталитарного прошлого практически завершена".

Видимо, в этом популистском заведении отметят работу Арьева, который пожертвовал досугом своей семьи для борьбы с декоммунизацией.

Кстати

Аналитический портал "Слово и дело" недавно опубликовал статью о многолетней работе Арьева в Верховной Раде. Ее название - "Обещания страны чудес". Из него следует, что за последние четыре года Арьев дал избирателям 24 обещания, в том числе по борьбе с коррупцией во власти, из которых выполнил только треть.

В мире экс-СССР Украина
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