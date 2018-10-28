Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может "рассмотреть возможность закупки американского оружия", если США предложат выгодные условия. "Правительство ничем не ограничено", отметил он.

Такое заявление прозвучало после визита в Ереван советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Тот, в частности, утверждал, что, несмотря на существующие ограничения со стороны конгресса на поставки американского оружия враждующим Азербайджану и Армении, "есть исключения". Армения как член ОДКБ в основном закупает российское оружие по внутренним ценам через кредитные программы или получает его в качестве содействия, напомнил экс-министр обороны Виген Саркисян.

После чего задается закономерным вопросом: "Rаким должен быть мотив России для предоставления Армении оружия бесплатно или по доступным ценам, если Армения готова приобрести его в других местах по рыночным ценам?".