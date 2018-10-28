Евросоюз и Евразийская комиссия могут начать консультации

Усиливающиеся санкции и растущий протекционизм заставляют бизнес искать все более изощренные пути обхода возникающих барьеров и все более очевидным становится запрос на доверие между Западом и Востоком. Первые шаги в этом направлении ЕС уже готов сделать, показал XI Евразийский экономический форум в Вероне.

Огромное пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могло бы стать для Европы не просто рынком сбыта, но и мостом на Восток. Евразия упорно предлагает дружить интеграционными объединениями, однако дипломатия европейского бизнеса, как и политическая, пока ограничивается лишь витиеватыми обещаниями.

Григорий Рапота: Ранее призывы к Евросоюзу построить диалог с евразийской интеграцией отклика не получали

"Представитель Еврокомиссии сказал о готовности устанавливать контакты со странами евразийского экономического сообщества как таковым. В ноябре они даже планируют консультации. Если это произойдет, то это будет серьезная подвижка в сознании европейцев, - заявил "РГ" госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - Призывы построить диалог звучат с первого дня основания ЕАЭС, но ранее они никакого отклика не получали".

По мнению президента ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико, хорошие перспективы у российско-итальянского сотрудничества. Достигнутые на встрече лидеров двух стран договоренности поспособствуют более активным совместным инвестициям. "Это развеет все страхи и позволит реализовать стратегию Made with Italy (Сделано с Италией. - Прим. ред.). Это не необходимость, вызванная санкциями, а стратегия, которая предусматривает производство там, где есть рынок", - указал профессор Фаллико. Не только в Италии, но и в Германии, Австрии, Венгрии и других странах есть противники санкций, а антироссийские настроения присутствуют у тех, кто не думает о своей экономике и интересах собственного бизнеса, считает Фаллико.

Экс-глава совета министров Италии и Еврокомиссии Романо Проди считает, что главная ошибка ЕС в том, что он не готов идти на перемены. "В то время как Россия пытается компенсировать действие санкций за счет Китая, Европа находится в растущей экономической изоляции", - подчеркнул он. Лозунг Дональда Трампа America First полностью игнорирует ту роль, которую может сыграть в мировой экономике евразийский континент.

В конце концов, главное, чтобы стратегия America First не превратилась в Europe last, отметил президент РСПП Александр Шохин.