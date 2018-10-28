Финская журналистка обвинила "Модный приговор" в унижении женщин

Утренняя передача "Модный приговор" унизительна для женщин, так как желающих измениться участниц ставят в ущемленное положение, заявила корреспондент финской компании Yle Черстин Крунвалль.

По ее мнению, "Модный приговор" похож на "судебное разбирательство": там есть судья, защитник-адвокат, прокурор и свитетели. Участниц проекта обвиняют в отсутствии вкуса, и в итоге женщина обязана изменить свой образ. И происходит это потому, что претензии к внешнему виду женщины всегда высказывает муж. И его поддерживает публика.

Журналистка рассказала, что в Финляндии такие шоу призваны сделать участниц красивыми "для самих себя", они существуют не для того, чтобы женщины угождали мужчинам.

Однако журналистка сама смотрит телепередачу. "Так иногда бывает с чем-то ужасным и гадким: все внутри вас сопротивляется ему, но вы не можете перестать смотреть", - призналась Крунвалль.