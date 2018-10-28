Золото, золотишко! Нам кажется, что оно - спасение. И именно оно в черный день выручит и семью, и большое государство, если у него большие запасы золота. Когда-то это было действительно так.

Деньги были золотыми, а если даже и бумажными, то в их основе лежало золото. Но с начала 1970-х годов размен любых сумм банкнот на золото в мире прекращен. Произошла, как говорят специалисты, "демонетизация" золота. И оно все больше стало существовать просто как один из металлов - нет, еще не обычный, но все больше приближающийся по динамике мировых цен к цветным металлам. К меди, алюминию. Иногда только в кризисы вспоминают, что у золота есть монетная история, и тогда следует всплеск цен на него - как последнее убежище.

Так правильно ли делает Банк России, что опережающими темпами накапливает золото в составе международных резервов? Это действительно наша защитная стена? В конце 2009 года доля монетарного золота в структуре резервов была 5,2 процента, в конце 2013 года - 7,8, в сентябре 2018 года - уже 16,9. А по динамике в долларах? В конце 2009 года запасы золота в международных резервах России составили 23 миллиарда, в сентябре 2018 года - 77 миллиардов. Рост более чем в три раза. Между прочим, больше 500 долларов на душу населения. Вполне можно купить парочку обручальных колец.

Глаза наши разгораются. А физически, в тоннах - сколько это? И больше ли чем в других царствах-государствах? И можем ли мы спокойнее спать, прикрытые тоннами золота, как надежной стеной от всяких валютных неурядиц? Россия - пятая в мире по размерам золотых запасов. США - 8,1 тысячи тонн золота, Германия - 3,4, МВФ - 2,8, Италия - 2,5, Франция - 2,4, Россия - 2 тысячи.

Сразу за нами Китай - 1,8 тысячи, Швейцария - одна тысяча, Япония - 0,8, Нидерланды и Индия - 0,6 тысячи. А что у Великобритании - второго по значению финансового центра мира? Не так уж много - всего 300 тонн золота. Но ей хватает.

Россия - пятая в мире страна по размерам золотых запасов. Впереди - США, Германия, Италия и Франция

А мы копим, копим, копим... Когда-то в начале 2000-х годов золота в международных резервах России было примерно 400 тонн. В 2009 году - 650, в 2013 году - около одной тысячи тонн. А дальше рост за пять лет в два раза! Вы думаете, 2014-2018 годы - это кризис, санкции, девальвации рубля, борьба за рост экономики? Нет! Это пятилетка золота - лежит, ждет, набирает вес по экспоненте. Не в горах среди скал и не в пустыне. А на улице Правды в Москве, в центральном хранилище Банка России. Ну и понемногу в других городах России.

Так, может, это грандиозный спекулятивный маневр государства? Пусть оно, российское золото полежит, а потом мы как "спекульнем", когда вырастут цены! И добавим себе в российский бюджет десяток-другой миллиардов долларов, пенсионерам и университетам на пропитание? Но, увы, никто сегодня не сможет обещать, что мировые цены на золото будут расти следующие один-три года. У этих цен - бурная история.

С декабря 2000 года по сентябрь 2008-го они поднялись в 3,2 раза. Это был бурный рост в увязке с ослаблением доллара США к евро и таким же взрывным повышением цен на нефть и газ, на цветные металлы и другие товары. В кризис 2008-2009 годов рост цен на золото замедлился. Затем вновь резкое повышение. В августе 2011 года был взят новый пик мировых цен на золото. Они больше, чем цены сентября 2008-го в 1,8 раза. А затем семь лет подряд, пусть с отскоками и перерывами, но цены падают, как осенние листья. Снизились примерно на одну треть. В августе-сентябре 2011 года цена на золото превышала 1800 долларов за тройскую унцию, сегодня - чуть выше 1200 долларов.

Что дальше? Неизвестность. Даже сегодня, в разгар роста мировой экономики, цены на золото колеблются в коридоре 1250-1350 долларов за тройскую унцию. По большому счету, они стоят. Так что рост золотого запаса в России - скорее всего, не спекуляция. Не короткий маневр. Похоже на длинный тренд.

Не избыточны ли наши запасы? Не пора ли так настраивать мозги, чтобы часть их шла на инвестиции?

В чем же его причины? Похоже на желание властей иметь что-то "солидное" в международных резервах, частично замещая доллар, евро и другие валюты стран, вводящих санкции против России. Что еще? Стремление держать резервы у себя дома, а не где-то за кордоном, где их легко заморозить в порядке санкций. Золото - вот оно, в Москве, его можно пощупать руками. Еще есть причина? Может быть, кому-то кажется, что с золотом мы крепче. Традиционна еще советская любовь к золоту как к "обеспечению" твердого рубля, хотя в современной валютной системе это во многом миф.

Но все-таки нет ли у нас перебора с золотом? Неизвестно ведь, что будет в минуты роковые. Представьте - на дворе финансовый кризис, бегство капиталов. Резервы в валюте или в государственных ценных бумагах стран "большой семерки" абсолютно ликвидны. Это мгновенные деньги в руках центрального банка, чтобы погасить требования в иностранной валюте, стабилизировать рубль. Именно так и происходило в 2008-2009, 2014 годах.

А золото? Что случится, если понадобится быстро продать большой кусок физического золота из запасов или взять под него кредит в других центральных банках? Житейский опыт подсказывает, что в "черный день" золото или ему подобные ценности становятся неликвидом и, если сбываются, то с большими потерями. Что будет происходить на больших оптовых рынках золота, в сделках между центральными банками - неизвестно. Современного опыта нет.

Это еще одна причина думать о международных резервах, о запасах золота в них, не избыточны ли они? Прикинуть, что можно сделать с российским золотом? Не нужно ли так настраивать мозги и финансовую политику, чтобы часть этих денег шла на инвестиции? Лишние 20-30 миллиардов долларов в золоте - точно не помешают стране, собирающейся достичь темпов роста выше среднемировых.