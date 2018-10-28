Лавров: Мы не напрашиваемся к американцам в друзья

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", дал понять, что Москва не напрашивается в друзья к Соединенным Штатам Америки, при этом прекрасно понимая, что это - крупнейшая страна на планете.

Как подчеркнул Лавров, Россия стремится наладить конструктивные, деловые, взаимоуважительные отношения не только с американцами, но и со всеми странами. При этом российская сторона на уровне президента, гососсекретаря, секретаря Совета Безопасности неоднократно передавала американским представителям свои предложения по формированию стратегии будущих отношений, заверяя, что Россия готова обсуждать их на равноправной, взаимоуважительной основе.

По словам Лаврова, в Вашингтоне "знают, на что мы готовы". "Больше всего Соединенные Штаты заинтересованы в обеспечении стратегической стабильности на планете и подчеркивают важность понимания и представления о том, что они конкретно будут делать", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Сергей Лавров также рассказал о том, что в ходе недавнего визита в Москву советника президента США по национальной безопасности помимо обсуждения стратегических вопросов была затронута тема возможного возвращения российской дипломатической собственности в США. Глава российского МИД указал Болтону на необходимость возвращения комфортабельных условий для работы дипломатов. Он предложил высокопоставленному американскому чиновнику обсудить вопрос об отказе от взаимных высылок дипломатов, обеспечении своевременной выдачи виз для дипломатов, чтобы они не "мариновались" месяцами, как это сейчас происходит по инициативе Вашингтона. Лавров также предложил разрешить российским дипломатам в США и их американским коллегам в России посетить те объекты. "Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч - на их стороне", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.