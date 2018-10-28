Лавров: Мы не напрашиваемся к американцам в друзья

Новости

Ставропольские вокалисты стали триумфаторами фестиваля "Эолова арфа" 16:51
"Локомотив" на выезде разгромил "Енисей" 16:37
Более миллиона британцев подписали петицию о новом референдуме по Brexit 16:37
Во Франции могут запретить охоту по выходным 16:25
Jeep Compass: Кто будет покупать американский кроссовер 16:14
На Кубани полиция начала поиски сбежавших из дома сестер 16:01
Сергей Миронов остался председателем "Справедливой России" 15:57
"Лестер" попросил перенести матч Кубка лиги из-за крушения вертолета 15:55
"Роскосмос" испытал уральский комбайн-беспилотник 15:51
Пучдемон создал новую партию 15:50
Лавров: Запрос на русофобию в США навязывается искусственно 15:50
В центре Москвы пассажир такси открыл стрельбу 15:45
Роналду: Надеюсь, Мадрид будет праздновать после "Класико" 15:39
В Петербурге после ДТП с восемью погибшими задержан водитель фуры 15:39
Президент Польши считает открытым вопрос репараций со стороны Германии 15:36
Выпускаемая заключенными немецкая газета отметила юбилей 15:32
Более миллиона россиян стали невыездными из-за долгов по кредитам 15:28
На Кубани в зоне паводка пострадали более 140 человек 15:10
Видео: Форвард "Сент-Луиса" Барбашев впервые подрался в НХЛ 15:03
Жители Ирландии разрешили себе богохульничать 15:02
За что немцы назвали Lada 4х4 Urban "ископаемым" 15:00
Видео: Овечкин подарил клюшку юному болельщику 14:55
Телеведущий Васильев ответил на обвинения в адрес "Модного приговора" 14:24
Шарапова прокомментировала обвинения в адрес "Модного приговора" 13:50
Финская журналистка обвинила "Модный приговор" в унижении женщин 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
28.10.2018 15:20
Рубрика: Власть

Лавров: Мы не напрашиваемся к американцам в друзья

Текст: Андрей Васильев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", дал понять, что Москва не напрашивается в друзья к Соединенным Штатам Америки, при этом прекрасно понимая, что это - крупнейшая страна на планете.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как подчеркнул Лавров, Россия стремится наладить конструктивные, деловые, взаимоуважительные отношения не только с американцами, но и со всеми странами. При этом российская сторона на уровне президента, гососсекретаря, секретаря Совета Безопасности неоднократно передавала американским представителям свои предложения по формированию стратегии будущих отношений, заверяя, что Россия готова обсуждать их на равноправной, взаимоуважительной основе.

Лавров спрогнозировал сроки выхода США из ДРСМД

По словам Лаврова, в Вашингтоне "знают, на что мы готовы". "Больше всего Соединенные Штаты заинтересованы в обеспечении стратегической стабильности на планете и подчеркивают важность понимания и представления о том, что они конкретно будут делать", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Сергей Лавров также рассказал о том, что в ходе недавнего визита в Москву советника президента США по национальной безопасности помимо обсуждения стратегических вопросов была затронута тема возможного возвращения российской дипломатической собственности в США. Глава российского МИД указал Болтону на необходимость возвращения комфортабельных условий для работы дипломатов. Он предложил высокопоставленному американскому чиновнику обсудить вопрос об отказе от взаимных высылок дипломатов, обеспечении своевременной выдачи виз для дипломатов, чтобы они не "мариновались" месяцами, как это сейчас происходит по инициативе Вашингтона. Лавров также предложил разрешить российским дипломатам в США и их американским коллегам в России посетить те объекты. "Они будут над этим думать, мы предложение сделали, мяч - на их стороне", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Киева о "возвращении" Азовского моря
Лавров: Запрос на русофобию в США навязывается искусственно
В Киеве признали возможную потерю еще одного региона
На борту разбившегося вертолета находился владелец "Лестер сити"
Телеведущий Васильев ответил на обвинения в адрес "Модного приговора"