Лавров: Запрос на русофобию в США навязывается искусственно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил о том, что запроса на русофобию в американском обществе не существует, и он искусственно навязывается в очень агрессивной манере, в том числе, посредством лживых обвинений, фейковых новостей, различных измышлений про Россию.

Он привел пример, когда в личной беседе американские политики пытаются по-человечески найти компромисс по выходу из кризисных ситуаций, а на публике вынуждены выступать с ярко выраженной антироссийской риторикой, при этом делая это, отметил Лавров, "одинаково жестко, "со сталью" в голосе".

Такой же "резкий разворот" происходит, когда высокопоставленные политики после ухода в отставку начинают заниматься научной работой, и, в частности, сотрудничая с политологическими центрами, становятся более объективными. Они показывают свой настрой на то, чтобы искать договоренности в отношениях России и США.

"Лучше поздно, чем никогда", - заключил Сергей Лавров, добавив, что в Соединенных Штатах, на его взгляд, приходит осознание того, что с Россией лучше договариваться "просто по-честному и равноправно".