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28.10.2018 15:55
Рубрика: Спорт

"Лестер" попросил перенести матч Кубка лиги из-за крушения вертолета

Текст: Данила Жиляев
Фото: Aaron Chown/PA via AP Фото: Aaron Chown/PA via AP
Фото: Aaron Chown/PA via AP

Английский "Лестер" попросил перенести матч Кубка английской лиги против "Саутгемптона", который запланирован на 30 октября. Также "лисы" отменили сегодняшнюю тренировку - причиной этому стала трагедия, произошедшая накануне: вертолет владельца клуба разбился возле стадиона команды.

Фото: Ben STANSALL / AFP
На борту разбившегося вертолета находился владелец "Лестер сити"

По неподтвержденным данным, на борту находилось пять человек, в том числе, сам владелец "Лестера" Вичай Шриваддханапрабха, а также его дочь. Клуб до сих пор не подтвердил и не опроверг эту информацию. Сообщается при этом, что выживших не было.

Руководство клуба и тренерский штаб команды намерены добиться переноса предстоящей игры. И их аргументация понятна: игроки могут оказаться психологически не готовы выходить на поле.

"Это трагедия для клуба, - констатировал главный тренер "Лестера" Клод Пюэль, чьи слова приводит L’Equipe. - Все мои мысли сейчас с семьями жертв трагедии. Тем, кто беспокоится обо мне, волноваться не о чем. Мне очень грустно, но я в порядке".

Болельщики "Лестера", тем временем, несут цветы к месту крушения вертолета. Они кладут к стене стадиона букеты и клубные шарфы, кто-то даже принес изображение индуистского бога Ганеша. Владелец "Лестера" Шриваддханапрабха - таец, а в этой стране исповедуют буддизм. Отметим, что он приобрел "Лестер" в 2010 году, а в сезоне-2015/16 команда выиграла титул чемпиона Англии.

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