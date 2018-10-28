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28.10.2018 13:30
Рубрика: Культура

Лидер группы НАИВ: Рад, что наша музыка до сих пор интересна

Текст: Александр Токарев
4 ноября в московском клубе "ГлавClub Green Concert" группа НАИВ отметит свое тридцатилетие. В преддверии этого события мы позвонили в Санта-Барбару вокалисту группы Александру "Чаче" Иванову и поговорили с ним о том, каково это - играть 30 лет в панк-группе.
Фото: предоставлено ООО "Северный звук" Фото: предоставлено ООО "Северный звук"
Фото: предоставлено ООО "Северный звук"

Ваша самая большая творческая удача за эти 30 лет и самый большой провал?

Фото: Предоставлено организаторами концертов ООО "ЭМСИ" (Москва) и компанией NCA (Санкт-Петербург)
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Александр Иванов: Удача - наверное, песня "Герои нашего времени". А по провалам… Да вся история группы НАИВ - это один сплошной провал. Мы изначально выбрали такую форму и такое послание, которые не могут быть восприняты большинством. Это панк-рок: он не для всех, и в этом смысле это изначально провальная стратегия. И то, что это до сих пор существует - чудо.

Как изменились поклонники Чачи и НАИВа за все эти годы?

Александр Иванов: Я вижу на концертах много людей взрослых, которые приходили нас слушать, когда еще были детьми. Не знаю, на ностальгической волне, или как-то еще, но они до сих пор приходят, многие с семьями. Это очень приятно.

Чего ждать на юбилейном концерте?

Александр Иванов: На концерте надо ждать наше пламенное шоу, посвященное 30-летию группы, моему 50-летию, а также 15-летию текущего состава НАИВа. В этот раз с нами на сцену выйдут и наши соратники по панк-цеху -  группы "Порнофильмы", "Элизиум", "Тараканы!", "План Ломоносова", "Операция Пластилин", "Ульи", "Тени Свободы", Diagens и другие. Всего мы пригласили порядка 20 друзей-музыкантов, а откроют концерт специальные гости из Петрозаводска - группа "Громыка". Все группы, которые примут участие в юбилейном концерте, сами связались с нами, сами проявили инициативу, и мы очень рады такому вниманию. 2 ноября мы играем в Санкт-Петербурге. Дальше мы едем с концертами в тур. У нас юбилейный год, и везде, где люди будут нас ждать, мы будем играть.

После Москвы у вас еще пять концертов, и это весь юбилейный тур? Маловато…. 

Фото: РИА Новости
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Александр Иванов: Мне нравится играть концерты: это главное, что я делаю на протяжении всей своей жизни. Да это, собственно, и есть если не вся моя жизнь, то большая ее часть. А почему мало… Ну сейчас вообще хип-хоп собирает залы, если объективно говорить. Есть промоутеры, если им интересно позвать группу, то тур получается более насыщенным. Но я честно скажу: не люблю, чтобы концерты шли прямо один за одним. Я всегда стараюсь "сгорать" на сцене, так что нужно время, чтобы восстановиться. В плотном туре довольно тяжело жить, так что, возможно, и менеджмент группы думает: "Может не надо Чачу перегружать, пожалеем старичка". Поэтому сколько есть концертов - столько есть. Я очень рад, что до сих пор это кому-то интересно.

В последнем вашем альбоме Make Naïve Great Again очень много песен, как говорится, на злобу дня. Считаете, есть в этом смысл?

Александр Иванов: Я на злобу дня не пишу. Дело в том, что я - историк по образованию, поэтому я, скорее, пишу летопись того, что происходит. Как акын, что вижу - о том и пою. Я пытаюсь зафиксировать время, в котором живу, что происходит и как я это чувствую. Я - не политик, политика это другой бизнес, гораздо более жесткий. Если ты не чувствуешь в себе силы переступать трупы и идти по головам, лучше туда не соваться, никому не советую.

Культура Музыка Рок
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