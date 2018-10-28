Театр - это актер. И все. Остальное от лукавого. Сегодня в театр пришло поколение закомплексованных режиссеров, которые всеми силами доказывают: главное в театре - режиссерские придумки. Мы живем не просто в эпоху скандалов, а в такие времена, когда скандал становится сутью.

Огромное количество простых человеческих лиц превратились в медиалица только потому, что им удалось устроить скандал. А лучше два. Уже как алмазов в каменных пещерах не счесть людей, знаменитых только тем, что они знамениты.

Театр не может в стороне от этого стоять. От глубины - вперед к разным штучкам, придумкам и прочее и прочее.

Я на всю жизнь запомнил, как в спектакле Товстоногова "Мещане" Евгений Лебедев ел суп. Но делал это так, что за простым актом поглощения пищи вставала и судьба и характер. Как они это делали раньше? Это умение не прятаться за режиссерские изыски, а показывать крупно человека, характер, судьбу - оно, как говорится, точечно разбросано по лучшим спектаклям, но в целом что мы видим нынче?

Театр - это актер. Драматург, режиссер, многочисленные службы должны помогать актеру проявиться. Русский психологический театр - в современных условиях устаревшее и едва ли не неприличное словосочетание - это в первую очередь театр актера. Зритель думает про свою неясную судьбу, глядя именно на актерскую игру.

Русский психологический театр - это в первую очередь театр актера. Зритель думает про свою неясную судьбу, глядя именно на актерскую игру

Генриетта Яновская - ученица Товстоногова. Вместе с другим учеником Товстоногова, Камой Гинкасом, они строят театр, где властвует актер. Называется Московский ТЮЗ. В этом театре праздник - сотый спектакль "С любимыми не расставайтесь".

Про такие события у нас не принято писать. Критики приходят на премьеры, "раздают слонов" и забывают про спектакль. А зритель ходит. Или не ходит. А спектакль живет. Или не живет. Но вот эта его послепремьерная жизнь общественного внимания не привлекает. А зря.

Я смотрел девяносто девятое представление пьесы Александра Володина "С любимыми не расставайтесь". Для меня, как и для многих в зале, это была премьера. Хотя явно пришли и немало фанатов спектакля, смотрящих это действо не в первый раз.

Я специально посчитал по программке - 18 действующих лиц. Пишу прописью: восемнадцать! И ни одной плохо сыгранной роли. Ни одной! Такое можно крайне редко увидеть в театре нынче.

А когда на сцене играют точно и создают понятные характеры, тогда на театральной сцене рождается живая жизнь. Ее можно, конечно, для красоты назвать еще одним устаревшим, как кажется, выражением "живая жизнь человеческого духа", но вообще-то это просто жизнь понятных, интересных, близких нам людей, происходящая в фантастическом пространстве Сергея Бархина. Открывается занавес - в этом спектакле есть занавес!!! - и первое, что мы видим: женщину, которая сидит на кровати, висящей в небе. А потом она спускается с неба и встает на живую зеленую траву. Небо и трава. Такая история. Такая жизнь. Такой Сергей Бархин.

В зале полно молодежи. Рядом со мной сидит девочка лет семнадцати, которая не выпускает из рук мобильник. Она все время что-то пишет и даже слушает ответ, приложив мобильник к уху. Я, по идиотской привычке взрослых, хочу сделать ей замечание. Поворачиваюсь. Девочка смотрит на сцену и плачет. Бог мой, они как-то это умеют: жить одновременно и в гаджете, и в жизни. Они приходят в театр, тихо сидят и смотрят на чужую жизнь, чужие страсти. И им интересно. Люди им интересны, вот ведь оно как!

Режиссер - это человек, который смещает акценты пьесы, чтобы найти новые смыслы. Режиссер - это искатель смыслов. Не придумщик гэков, а искатель смыслов.

Многие из нас видели фильм "С любимыми не расставайтесь", который замечательно поставил режиссер Павел Арсенов по той же пьесе Володина. Это была история любви двух молодых людей, роли которых блестяще исполняли Ирина Алферова и Александр Абдулов. Конечно, эта история из спектакля никуда не делась. София Сливина и Антон Коршунов играют замечательно: трогательно, очень живо, попросту говоря - талантливо.

Однако Генриетта Яновская - выдающийся режиссер. И она смещает акценты. И главной героиней становится Судья, которая на протяжении всей пьесы занимается разводами разных людей.

Работа Виктории Верберг в спектакле Генриетты Яновской "С любимыми не расставайтесь" для меня лично - эталон актерской игры

Как она это делает, Виктория Верберг? Что такое ей нашептала Яновская? Как ее поцеловал Бог? Как она умеет в уставшей от жизни женщины показать доброту, вообще на этом не акцентируя? Как она умеет рассказать про человеческую судьбу просто и естественно? Как она сохранила в девяносто девятом спектакле абсолютную естественность реакций? Как она сумела нас, зрителей, так обмануть, что мы понимаем: все происходит здесь и сейчас, рождается прямо на наших глазах?

Смею заметить, что работа Виктории Верберг в спектакле Генриетты Яновской "С любимыми не расставайтесь" для меня лично - эталон актерской игры. Глядя на ее существование, молодые актеры могут учиться тому, как должен жить на сцене актер. А зритель просто получать восторг.

В этом спектакле нет сериальных звезд и тусовочных людей. Нет актеров, чью личную жизнь обсуждают в телешоу. Но зато тут есть искусство. То есть подлинность, искренность и профессионализм.

Может быть, сегодня театр должен противостоять той яркой суете, которая окружает нас? Он должен быть другим - свободным от внешнего блеска? Глубоким, настоящим, подлинным? Может быть, театр - отражение не той жизни, какая есть, а какой хочется?

И тогда сотый спектакль будет как первый...