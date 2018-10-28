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28.10.2018 13:30
Рубрика: Власть

Миронова предложили переизбрать лидером "Справедливой России"

Текст: Айсель Герейханова

Палата депутатов "Справедливой России" единодушно решила выдвинуть Сергея Миронова председателем партии. Об этом на заседании съезда справедливороссов сообщила председатель совета палаты депутатов, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

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"На заседании совета палаты мы приняли единодушное решение о выдвижении Сергея Михайловича Миронова председателем нашей партии. Прошу поддержать", - обратилась она к делегатам съезда.

В воскресенье в Центре международной торговле в Москве проходит отчетно-выборный съезд "Справедливой России", на котором будет переизбрано руководство партии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия"
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