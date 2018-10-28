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28.10.2018 13:53
Рубрика: В мире

На борту разбившегося вертолета находился владелец "Лестер сити"

Текст: Андрей Васильев
Пять человек, включая владельца футбольного клуба "Лестер сити" Вишая Шривадданапрабхи и его дочь, находились на борту потерпевшего крушение вертолета Augusta Westland AW-169.

Согласно сообщению корреспондента ВВС в Юго-Восточной Азии в Twitter, "источник, близкий к семье миллиардера", подтвердил, что Шривадданапрабхи был на борту. В самом клубе отказались подтверждать данную информацию. Также не сообщается о том, кто управлял вертолетом и были ли пострадавшие на земле.

По данным Sky Sports, вертолет взлетел с земли около 20:30 по местному времени, но вскоре в его хвостовой части произошло возгорание. Воздушная машина потеряла управление и упала на землю, не задев припаркованные автомобили. На место катастрофы прибыли полицейские, спасатели и кареты скорой помощи. Район, где произошла трагедия, был эвакуирован.

Фото: www.youtube.com
Появилось видео с места крушения вертолета владельца "Лестер сити"

Почти 12 часов не было информации о количестве погибших и пострадавших. Было известно, что миллиардер, чье состояние оценивается в 2,9 миллиарда долларов, вылетел на вертолете после домашних игр клуба из центра стадиона King Power вместе с другими сотрудниками "Лестер сити". В клубе заявили, что большая часть руководства, включая вице-президента - сына миллиардера - предпочли уехать со стадиона на машинах.

Бывший футболист сборной Англии и "Лестер сити", в настоящее время комментатор ВВС Гари Линекер, написал в Twitter, что "услышал, как вертолет владельца "Лестер Сити" врезался в парковку клуба". По словам Линекера, эта "страшная трагедия разбила ему сердце".

60-летний Шривадданапрабхи, с 1989 года владелец сети магазинов беспошлинной торговли во всех британских аэропортах, является выходцем из китайской семьи, жившей в Таиланде. В 2010 году он за 40 миллионов фунтов стерлингов приобрел "Лестер сити". Тогда клуб находился в кризисе и играл во втором английском дивизионе. В 2016 году команда стала чемпионом Англии. Как говорили в футбольном мире, владелец "Лестер сити" заставил поверить в то, что в расчетливом мире футбола "иногда случаются сказки".

Отец четверых детей, Шриваддханапрабха, который также является фанатом игры поло, по информации AFP, знаком с самыми могущественными людьми Таиланда, прежде всего с королевской семьей. Именно король Таиланда дал ему имя Шриваддханапрабха в 2013 году в знак признания его заслуг. Его сын Айяватт Шриваддханапрабха по прозвищу "Топ" является вице-президентом клуба.

Миллиардер пользовался огромной популярностью у болельщиков. В апреле прошлого года он раздавал им лично пиво и воду в бутылках, чтобы отпраздновать свое шестидесятилетие.
 

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