Данные экзит-пола на выходе из избирательных участков по выборам в местный парламент - ландтаг, проведенного по заказу телеканала АРД, показали, что ХДС (Христанско-Демократический союз) канцлера Ангелы Меркель потерял 10 пунктов по сравнению с прошлыми выборами и набрал 28 процентов голосов избирателей.

Занявшие второе место социал-демократы набирают 20 процентов. Таким образом, две эти партии понесли наибольшие потери по итогам выборов в Гессене. "Зеленые" получают 19,5 процентов, "Альтернатива для Германии" - 12 процентов.

Итак, в воскресенье 4,4 миллиона жителей центральной немецкой земли Гессен избирали местный парламент - ландтаг. Как признавали накануне эксперты, от исхода голосования зависит ни много ни мало судьба правящей коалиции в Берлине: если гессенские христианские демократы, которые находятся у власти с 1999 года, понесут серьезные потери, это будет иметь самые серьезные последствия для федерального канцлера, причем уже в ближайшем будущем. В начале декабря Ангела Меркель рассчитывает переизбраться на пост главы ХДС, однако по итогам земельных выборов ее авторитет может серьезно пострадать. Тем более что она лично участвовала в избирательной кампании в надежде поднять рейтинги своей партии.

Напомним, что ранее историческое поражение потерпели младшие союзники Меркель по консервативному альянсу - баварский Христианско-социальный союз. После 48 процентов голосов, полученных на выборах в 2013 году, ХСС скатился до 37 с небольшим и, таким образом, утратил возможность самостоятельно формировать земельное правительство в Баварии. Серьезные потери там понесли и социал-демократы. Теперь взоры Берлина обращены в сторону Гессена, где сегодня у власти находится коалиция христианских демократов и "зеленых". Правда, у "зеленых" проблем как раз нет. Напротив - их рейтинги растут, а региональный министр экономики, энергетики и транспорта от этой партии Тарек Мохаммед Аль-Вазир сумел за последние годы стать одним из самых популярных политиков в Гессене. У 47-летнего Аль-Вазира - два гражданства, немецкое и йеменское (его отец - уроженец Саны), и амбиции выбить из премьерского кресла христианского демократа Фолькера Буффье - давнего и верного сторонника Ангелы Меркель. Но для этого "зеленым" надо непременно обойти СДПГ.

Меркель и ее союзники представят любой исход выборов в Гессене успешным

Сам господин Буффье, которого не зря считают одним из самых искушенных ветеранов гессенской политики, не готов уходить со сцены. Но аналитики сомневаются, что его партия сумеет удержаться на уровне 38 процентов - именно такой результат Христианско-демократический союз получил в Гессене пять лет назад. Если "черно-зеленые" утратят абсолютное большинство, то правительственной коалиции из двух партий, скорее всего, уже не бывать, в нее придется звать третью. При наилучшем для ХДС раскладе к ней примкнут свободные демократы. Тогда в Гессене появилась бы региональная "Ямайка" (по цветам партийных флагов), но именно такой сценарий, напомним, провалился при формировании правительства на федеральном уровне.

Кроме того, за бортом, то есть в оппозиции, снова осталась бы СДПГ, а это будет означать новый удар по ее позициям в Берлине - в составе "большой коалиции". "Немецкая волна" не исключает и более экзотического и радикального сценария: правительство Гессена покинут именно консерваторы. То есть в коалицию войдут "зеленые", СДПГ и посткоммунисты - партия Левых. Издание напоминает, что Гессен стал первой федеральной землей, где еще в 1985 году социал-демократы впервые создали альянс с "зелеными", которых в ландтаге представлял Йошка Фишер. Присягу он принимал принципиально без галстука и в белых кроссовках, которые теперь хранятся в местном музее. Если христианские демократы действительно покинут правительство, для Меркель это станет не просто политическим нокдауном, но нокаутом, заключает "Немецкая волна".

При этом "Шпигель" полагает, что Меркель и ее соратники по федеральной коалиции попытаются в любом случае представить итоги выборов в Гессене как свой успех или, по крайней мере, не как поражение. "Не каждые выборы в региональный парламент надо воспринимать как миниатюру выборов в бундестаг", - заявила недавно канцлер, намекая на Гессен. А новый шеф СДПГ Андреа Налес призвала не считать голосование в этой земле "судьбоносным".

Тем временем рейтинг партии канцлера обновил рекордный минимум. По данным соцопроса, проведенного институтом Emnid по заказу газеты "Бильд", за блок ХДС/ХСС сейчас готовы были бы проголосовать менее четверти избирателей (24 процента).

Между тем

Данные экзитполов по версии телеканала АРД, показали, что ХДС, как и предсказывали аналитики, потеряла 10 пунктов по сравнению с прошлыми выборами и набрала 28 процентов голосов избирателей. Занявшие второе место социал-демократы набирают 20 процентов. Таким образом, две эти партии понесли наибольшие потери по итогам выборов в Гессене. "Зеленые" получают 19,5 процента, "Альтернатива для Германии" - 12 процентов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"