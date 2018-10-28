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28.10.2018 11:50
Рубрика: В мире

Появилось видео с места крушения вертолета владельца "Лестер сити"

Текст: Андрей Васильев

В Сети появилось видео с места крушения вертолета Augusta Westland AW-169 с владельцем футбольного клуба "Лестер сити", который разбился через несколько минут после взлета со стадиона King Power, где его команда проводила матч с клубом "Вест хэм", закончившийся со счетом 1-1. На видео видно, как объятый огнем вертолет догорает рядом со служебной стоянкой "Лестера" вблизи стадиона.

До сих пор нет подтверждения того, что таец Вишай Шривадданапрабхи, которому принадлежит клуб, два года назад сенсационно ставший чемпионом Англии по футболу, находился внутри вертолета. Как пишет The Evening Standard, неизвестно также количество погибших и пострадавших и их состояние.

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По данным Sky Sports, вертолет взлетел с земли около 20.30 по местному времени, но вскоре, по непонятным причинам, в его хвостовой части произошло возгорание. Воздушная машина потеряла управление и упала на землю, по счастливой случайности не задев припаркованные автомобили. На кадрах записи видно, как на место катастрофы в экстренном порядке прибывают полицейские, спасатели и кареты скорой помощи. Район, где произошла трагедия, был эвакуирован.

60-летний Шривадданапрабхи, с 1989 года владелец сети магазинов беспошлинной торговли во всех британских аэропортах, выходец из китайской семьи, родившийся в Таиланде, приобрел "Лестер", находившийся в кризисе, в 2011 году и помог стать клубу в 2016 году чемпионом Англии. Тогда шансы клуба на победу расценивались у букмекеров как 5000 к одному. Обычно миллиардер, чье состояние оценивается в 4,9 миллиарда фунтов стерлингов, вылетал на вертолете после домашних игр клуба из центрального круга стадиона King Power вместе с сотрудниками клуба.

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