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28.10.2018 15:36
Рубрика: В мире

Президент Польши считает открытым вопрос репараций со стороны Германии

Текст: Андрей Васильев

В интервью немецкому изданию Bild президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что он считает открытым вопрос репараций Варшаве со стороны Германии.

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По его словам, расследование, проведенное депутатами польского парламента, показало, что Германия несет ответственность за дополнительные репарации времен Второй мировой войны и до сих пор не выплатила полностью ущерб за оккупацию этой восточноевропейской страны. "Это вопрос правды и ответственности", - сказал Дуда, добавив, что польские парламентарии в ближайшее время подготовят соответствующий итоговый отчет по данному вопросу.

Заявления Дуды были сделаны накануне открывающегося в Варшаве польско-немецкого саммита. Польша, по данным местных СМИ, намерена потребовать от властей Германии выплаты дополнительной компенсации приблизительно в 50 миллиардов евро к тем 850 миллиардам, о которых шла речь в предыдущем отчете. В Берлине считают вопрос с репарациями закрытым.

В мире Европа Польша В мире Европа Германия Вторая мировая война
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