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Рубрика: Спорт

Приговор для Лопетеги: "Барселона" уничтожила "Реал"

Текст: Данила Жиляев
Вечером воскресенья внимание любителей футбола в Европе, да и, наверное, во всем мире было приковано к Испании. В Барселоне состоялось очередное "Эль класико" - матч между "Барсой" и мадридским "Реалом". Встреча завершилась разгромной победой каталонцев со счетом 5:1.
Фото: LLUIS GENE / AFP Фото: LLUIS GENE / AFP
Фото: LLUIS GENE / AFP

Очередная серия легендарного дерби была интересной во многих отношениях. Прежде всего, впервые за много лет в нем не приняли участие ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Лидер "Барселоны" Месси, не так давно сломавший руку, наблюдал за игрой с трибун стадиона "Камп Ноу", ну а Роналду к испанскому футболу уже отношения не имеет - с нынешнего сезона он выступает за "Ювентус". Португалец, впрочем, поделился ожиданиями от игры и, разумеется, выразил надежду, что победят его бывшие одноклубники.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Однако, объективно говоря, предпосылок к этому было немного. "Реал" после ухода Роналду, а также главного тренера Зинедина Зидана резко преобразился, и не в лучшую сторону. Хотя, казалось бы, в команде остались Гарет Бэйл, Лука Модрич, Карим Бензема, перешел один из лучших вратарей мира Тибо Куртуа. Но проблема, очевидно, в фигуре главного тренера - Хулена Лопетеги.

Он, вероятно, всю жизнь будет вспоминать 2018-й год как худший в карьере. Для тех, кто не в курсе или забыл историю его появления в "Реале", напомним, как все складывалось. Лопетеги с 2016 года тренировал сборную Испании. Однако когда стало известно об уходе Зидана из "Реала", наставник "красной фурии" получил приглашение от "бланкос" и решил, что не будет ничего страшного, если он подпишет соглашение с мадридцами. Проблема в том, что это произошло незадолго до старта ЧМ-2018 в России. Лопетеги рассчитывал отработать мировое первенство, а потом уже покинуть сборную. Но руководство Королевской испанской футбольной федерации пошло на принцип и отправило тренера сборной в отставку всего за два дня до старта чемпионата мира - случай беспрецедентный.

Не такого ожидал Лопетеги, но деваться было некуда. Он стал главным тренером "Реала", и теперь ему предстояло доказать всем и, прежде всего, себе, что он не зря принял столь опрометчивое решение. Сборная пострадала: на ЧМ-2018 она дошла лишь до 1/8 финала, где проиграла российской команде. Мы, конечно, этому радовались и ликовали, вознося до небес героя серии пенальти Игоря Акинфеева. Но речь сейчас об испанцах, а у них дела сложились не лучшим образом. Как выяснилось, пострадал и "Реал".

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
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Заменить Зидана, который за четыре года трижды выиграл со "сливочными" Лигу чемпионов, непросто по определению. Лопетеги оказался на это не способен. В команде, помимо ухода Роналду, мало что изменилось, но с новым тренером "Реал" стал показывать поистине удручающие результаты - о чем говорить, если безголевая серия команды составила пять матчей, а началась, кстати, в Москве поражением от ЦСКА? Возможно, для кого-то это не было бы катастрофой, но только не для "Реала", одно только упоминание которого, по идее, должно бросать соперников в дрожь. А перед "класико" мадридцы - верите ли? - располагались на девятом месте в турнирной таблице Примеры, набрав лишь 14 очков в девяти матчах. 0:3 от "Севильи", поражения от "Алавеса" и "Леванте" не то, что можно простить главному тренеру "Реала", кто бы им ни был.

Но настоящим испытанием, конечно, было и остается противостояние с "Барселоной". Потому руководство "бланкос" дипломатично решило выждать и дать тренеру последний шанс проявить себя. Сказать, что не получилось - не сказать ничего.

В первом тайме на поле была только одна команда. Уже на 11-й минуте Хорди Альба, прорвавшись к чужой штрафной с левого фланга, выдал пас на Фелипе Коутиньо, который из района 11-метровой отметки без проблем отправил мяч в угол ворот "Реала".

На 27-й минуте трибуны "Камп Ноу" взревели от негодования, когда Луис Суарес возле чужих ворот получил по ногам от Рафаэля Варана, но свистка не прозвучало. Рефери Хосе Санчес Мартинес дал командам доиграть эпизод, а затем отправился смотреть видеоповтор - в испанском чемпионате они уже внедрены. Потратив около минуты на изучение эпизода, арбитр вернулся на поле и указал на "точку" - пенальти! К мячу подошел Суарес и пробил точно в левый от себя угол, аккурат впритирку со штангой. Полети мяч хотя бы на пять сантиметров правее, высоченный Куртуа достал бы его, так как вратарь угадал направление удара. Но этот мяч был неберущимся.

Чуть изменилась ситуация во втором тайме, когда "Реал" заиграл активнее и сумел отквитать один мяч - его автором стал Марсело. Что тоже, кстати, вызывает вопросы к Лопетеги. Именно Марсело забил в предыдущем матче и прервал безголевую серию команды - а бразилец является номинальным защитником, хоть и постоянно подключается к атакам. Почему же при этом не могут забить игроки, для кого голы являются прямой обязанностью?

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Вскоре после этого "Реал" имел великолепный шанс сравнять счет, но мяч после удара Модрича угодил в штангу. И почти тут же простил гостей Суарес, в свою очередь сотрясший каркас ворот Куртуа. Бельгийского голкипера, к слову, нельзя не похвалить, даже несмотря на пропущенные в итоге пять мячей. Если бы не его блестящая игра, счет был бы гораздо больше. А в моментах, когда "Барса" забивала, он едва ли мог спасти.

Очень скоро Суарес исправился за попадание в штангу и оформил дубль, замкнув головой навесную передачу - это произошло на 75-й минуте. А восемь минут спустя уругваец оформил хет-трик, ворвавшись в чужую штрафную и элегантно перебросив Куртуа.

Но и это было еще не все. В концовке матча на поле вышел чилийский форвард "Барселоны" Артуро Видаль, и ему понадобилось всего три минуты, чтобы довести счет до неприличного. Он замкнул головой навес Усмана Дембеле, также вышедшего на замену незадолго до этого. Отметим, что это "класико" стало первым в карьере Видаля - как, кстати, и у Куртуа.

Финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны" со счетом 5:1, она набрала 21 очко и вышла на первое место в турнирной таблице, обойдя "Атлетико". По "Реалу" же на данный момент остался один вопрос: уйдет Лопетеги сам или все же дождется решения руководства?

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