Против кого американцы готовят армию Косово

Вашингтон, несмотря на резонные протесты со стороны Белграда и Москвы, полностью поддерживает постепенную и открытую трансформацию Косовских сил безопасности (КСБ) в полноценные Вооруженные силы. Об этом в интервью приштинскому радио radiokim.net заявил заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер.

"Существует взаимопонимание между Соединенными Штатами Америки и Косово о том, как этот процесс должен развиваться", - указал политик. Он также добавил, что речь идет о постепенной трансформации КСБ, которая "не завершится в одночасье и неожиданно".

Между тем журналисты хорватского портала vecernji.hr посетили новую казарму "Солдаты НАТО" в Косово, где планируется уже в ближайшее время развернуть обучение будущих военнослужащих края. Здесь им удалось пообщаться с бригадным генералом Фадилом Хагергенаем и заместителем командующего бригадой "Волки" Аргендом Локаем, которые сообщили им о том, что власти Косово в ближайшие три года планируют потратить около 300 миллионов евро на закупку вооружения для собственной армии.

"Для нас армия - это все: гордость, честь и достоинство. Мои родители служили в Освободительной армии Косово (ОАК), отстоявшей нас, и теперь у нас та же задача - сохранить свободу и независимость республики", - подчеркивает Локай.

Напомним, что 18 октября парламент самопровозглашенного Косово утвердил закон о формировании полноценных вооруженных сил на основе существующих сил безопасности. Из 102 депутатов, присутствовавших на заседании, 101 проголосовал за создание полноценной армии. Партия "Сербский список" покинула зал в знак протеста и против нарушения Резолюции СБ ООН 1244. В Москве и Белграде выразили обеспокоенность происходящими здесь событиями, призывая Запад соблюдать международные договоренности и не провоцировать эскалацию напряженности на Балканах.

Так, в соответствии с международными договоренностями Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тысяч человек. На данном этапе Приштина заявляет о намерении создать полноценную армию численностью 5 тысяч активного состава и до 3 тысяч резервистов. Глава косовского парламента Кадри Весели уверенно заявил о том, что до конца года Косово обзаведется полноценными вооруженными силами. "Мы сформируем косовскую армию с партнерами из США и НАТО. Нравится это кому-то или нет, но до конца года это будет сделано", - подчеркнул он.

Позиция МИД России



Западные покровители частично признанной Республики Косово готовят реорганизацию Службы безопасности Косово (СБК) в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе привлечь албанских боевиков к военной деятельности в рамках НАТО. Об этом говорится в официальном комментарии, опубликованном департаментом информации и печати.



Дипломаты считают, что никто не даст гарантий, что эти так называемые "вооруженные силы", костяк которых составляют террористы "Освободительной армии Косово", не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края.



"Внешними покровителями Приштины спешно сверстываются планы практической реорганизации СБК в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе подтянуть бывших боевиков и к военной деятельности НАТО. Вклад, надо полагать, будет незаменимым, - отмечают дипломаты. - Такое пренебрежение к выстроенным в свое время с большим трудом международно-правовым механизмам косовского урегулирования чревато подрывом стабильности в Балканском регионе в целом и в конечном счете представляет собой нарушение прав проживающих в нем граждан на мирное и безопасное будущее".