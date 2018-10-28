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28.10.2018 15:50
Рубрика: В мире

Пучдемон создал новую партию

Текст: Юрий Когалов

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, обвиненный в пиренейском королевстве в мятеже и скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, создал новую партию под названием Crida Nacional per la Republica, что можно перевести как "Национальный призыв ради республики" или "Национальный зов". Об этом пишет газета El Pais.
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Учредительное соглашение было принято в местечке Манреса, неподалеку тюрьмы Льедонерс, где под стражей находятся несколько каталонских политиков, принимавших участие в подготовке референдума о независимости региона от Испании и обвиненных Мадридом в мятеже, подготовке к мятежу и растрате государственных средств. Самого Пучдемона там не было, поскольку он не может появиться на территории Испании без риска быть арестованным. Поэтому от его лица выступали Мариам Ногуэрас, Жозеп Льюис Клери и Рамон Тремоса, представители Европейской демократической партии Каталонии, которую ранее в региональном парламенте представлял Пучдемон.

Сам он выступил по видеосвязи. "Год назад мы решили, что продолжим бороться, несмотря на условия и обстоятельства, и что мы посвятим себя построению лучшего государства, республики… Поэтому и родился "Призыв", - заявил экс-глава Женералитата.

Проведение учредительного съезда "Национального призыва" запланировано на 19 января. Предполагается, что членами станут около 10 тысяч человек.

Хотя Пучдемон пытается объединить при помощи этой партии всех сторонников независимости, по мнению испанских СМИ, ему это не удастся. Его бывшие союзники (и даже бывшие однопартийцы) теперь придерживаются более умеренных взглядов и отказываются присоединяться к нему.

Власти Испании не приняли ультиматум главы Каталонии

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, несмотря на то, что Конституционный суд Испании признал его проведение незаконным. За отделение от Испании высказались около 90 процентов из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии. После того, как каталонский парламент признал итоги референдума, он был распущен, Мадрид ввел в действие 155 статью Конституции и взял управление регионом на себя. По итогам декабрьских выборов сторонники независимости сохранили большинство в парламенте, однако договориться о кандидатуре главы правительства они смогли только к маю. В итоге главой Женералитата стал Ким Торра, не скрывающий, что является последователем Пучдемона.

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