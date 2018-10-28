Главный матч очередного тура Единой лиги проводился в Подмосковье. 28 октября "Химки" на своей площадке взяли верх над казанским УНИКСом - 78:65. Команда греческого специалиста Георгиоса Барцокаса продолжает лидировать в регулярном чемпионате, добившись побед во всех пяти проведенных встречах. Клуб из столицы Татарстана потерпел первое поражение за четыре игры.

Ключевым в этом матче оказался отрезок в третьей четверти. После первой половины "Химки" лидировали с небольшой разницей в счете (32:29), но вернувшись на площадку после паузы, подмосковные баскетболисты за шесть минут чистого времени совершили впечатляющий рывок 20:6. Причем этот резкий рывок хозяев стал возможен благодаря отличной игре американца Джордана Мики, который пять раз поразил кольцо с ближней и средней дистанции, а завершил свой всплеск активности дальним попаданием.

До концы игры химчане держали казанцев на дистанции в 10-12 очков, не позволяя организовать погоню. Лидер хозяев и главная звезда всей Единой лиги Алексей Швед разбросался по ходу встречи, в итоге набрав 24 очка. Это позволило ему вернуться на первую строчку в списке лучших бомбардиров за всю десятилетнюю историю Единой лиги, снова подвинув с вершины Виталия Фридзона, который летом перешел из ЦСКА в краснодарский "Локомотив-Кубань".

- Трудное сражение после после тяжелой поездки в Милан и двух поражений в Евролиге подряд с разницей в одно очко. Такие осечки переживать очень непросто. На подготовку к этому матчу у нас было меньше времени, чем у казанцев: всего один день, а не четыре, как у соперника, - сказал наставник БК "Химки" Георгиос Барцокас. - Мы хорошо защищали свою трехсекундную зону, где наша оборона оказалась качественной. Именно поэтому мы не позволили УНИКСу атаковать с высоким процентом двухочковых бросков, чем эта команда обычно славится. Вообще, у них глубокий состав и отличный тренер, мой соотечественник Димитрис Прифтис.

Вот результаты остальных матчей: ВЭФ (Латвия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 77:86, БК "Нижний Новгород" - "Локомотив-Кубань" - 75:88, "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - "Енисей" (Красноярск) - 73:95, "Калев" (Эстония) - "Автодор" (Саратов) - 102:113. В Эстонии соперники установили новый рекорд Единой лиги по количеству набранных за одну четверть очков (74). Заключительную десятиминутку гости выиграли с умопомрачительным счетом 38:36.