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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Химках все отлично

Подмосковный клуб пятый раз подряд выиграл в Единой лиге
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7705 (242)
Главный матч очередного тура Единой лиги проводился в Подмосковье. 28 октября "Химки" на своей площадке взяли верх над казанским УНИКСом - 78:65. Команда греческого специалиста Георгиоса Барцокаса продолжает лидировать в регулярном чемпионате, добившись побед во всех пяти проведенных встречах. Клуб из столицы Татарстана потерпел первое поражение за четыре игры.
Игроки УНИКСа часто фолили на баскетболисте "Химок" Вячеславе Зайцеве, который реализовал все восемь штрафных. Фото: VTB League Игроки УНИКСа часто фолили на баскетболисте "Химок" Вячеславе Зайцеве, который реализовал все восемь штрафных. Фото: VTB League
Игроки УНИКСа часто фолили на баскетболисте "Химок" Вячеславе Зайцеве, который реализовал все восемь штрафных. Фото: VTB League

Ключевым в этом матче оказался отрезок в третьей четверти. После первой половины "Химки" лидировали с небольшой разницей в счете (32:29), но вернувшись на площадку после паузы, подмосковные баскетболисты за шесть минут чистого времени совершили впечатляющий рывок 20:6. Причем этот резкий рывок хозяев стал возможен благодаря отличной игре американца Джордана Мики, который пять раз поразил кольцо с ближней и средней дистанции, а завершил свой всплеск активности дальним попаданием.

До концы игры химчане держали казанцев на дистанции в 10-12 очков, не позволяя организовать погоню. Лидер хозяев и главная звезда всей Единой лиги Алексей Швед разбросался по ходу встречи, в итоге набрав 24 очка. Это позволило ему вернуться на первую строчку в списке лучших бомбардиров за всю десятилетнюю историю Единой лиги, снова подвинув с вершины Виталия Фридзона, который летом перешел из ЦСКА в краснодарский "Локомотив-Кубань".

Фото: vtb-league.com
"Автодор" и "Калев" сыграли самую результативную четверть в Единой лиге

- Трудное сражение после после тяжелой поездки в Милан и двух поражений в Евролиге подряд с разницей в одно очко. Такие осечки переживать очень непросто. На подготовку к этому матчу у нас было меньше времени, чем у казанцев: всего один день, а не четыре, как у соперника, - сказал наставник БК "Химки" Георгиос Барцокас. - Мы хорошо защищали свою трехсекундную зону, где наша оборона оказалась качественной. Именно поэтому мы не позволили УНИКСу атаковать с высоким процентом двухочковых бросков, чем эта команда обычно славится. Вообще, у них глубокий состав и отличный тренер, мой соотечественник Димитрис Прифтис.

Вот результаты остальных матчей: ВЭФ (Латвия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 77:86, БК "Нижний Новгород" - "Локомотив-Кубань" - 75:88, "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - "Енисей" (Красноярск) - 73:95, "Калев" (Эстония) - "Автодор" (Саратов) - 102:113. В Эстонии соперники установили новый рекорд Единой лиги по количеству набранных за одну четверть очков (74). Заключительную десятиминутку гости выиграли с умопомрачительным счетом 38:36.

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