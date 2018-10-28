СМИ сообщили об избиении рэпера Гуфа

Популярный рэпер Алексей Долматов, выступающий под сценическим псевдонимом Гуф, стал жертвой нападения в ночном клубе в центре Москвы, сообщил ряд СМИ со ссылкой на собственные источники. Организаторы концертов звезды, впрочем, не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, в отдел полиции по Таганскому району об избиении в увеселительном заведении обратился мужчина 1979 года рождения. Он сообщил, что на него напали в 5-м Котельническом переулке. По этому факту проводится проверка, уточняются детали конфликта.

Между тем, источник ТАСС сообщил, что заявителем был музыкант. Организаторы его концертов в беседе с "РГ" отказались комментировать эту информацию.