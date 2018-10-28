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28.10.2018 13:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Москва развивается на уровне лучших городов мира

Текст: Александр Мелешенко
Мэр Сергей Собянин сравнил развитие Москвы с другими мегаполисами мира и подчеркнул, что российской столице есть чем гордиться в самых разных сферах от качества благоустройства до работы общественного транспорта.
Собянин: Программа "Московское долголетие" станет постоянной

Он напомнил, что еще несколько лет назад такие сравнения зачастую оказывались не в пользу Москвы, однако сейчас ситуация изменилась. "Мы теперь себя сравниваем и с Лондоном, и с Парижем, и с Нью-Йорком, и порой гордимся перед иностранцами, которые приезжают из этих городов, - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 1". - Более того, сами туристы говорят о том, что Москва - это крутой город. Мы способны развиваться не хуже, чем развиваются лучшие мировые города. Мне кажется, это самое ценное, что мы приобрели".

Собянин добавил, что динамика развития города привлекает к ней внимание не только туристов, но и инвесторов, которые начинают присматриваться к московским проектам и вкладывать в город деньги.

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