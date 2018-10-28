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28.10.2018 13:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Программа "Московское долголетие" станет постоянной

Текст: Александр Мелешенко

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что городская программа "Московское долголетие" из экспериментальной превратится в постоянную, поскольку оказалась очень востребована.

Фото: depositphotos.com
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"Надо продолжать программу "Московское долголетие". Я объявил о том, что эксперимент заканчивается. Мы видим, что это востребованная программа - уже записалось 140 тысяч человек", - отметил градоначальник в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта этого года. Над его созданием работали как эксперты и известные общественники, так и сами пенсионеры - они даже выбрали название. Цель проекта - помочь пожилым людям стать активнее и больше общаться, избавить их от одиночества и заинтересовать спортом, творчеством и многим другим.

В рамках программы проходят занятия в кружках и секциях, пенсионеры изучают иностранные языки, учатся пользоваться компьютером, занимаются танцами, спортом и так далее. Все занятия бесплатны, найти что-то интересное любой участник может в своем районе, рядом с домом.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Кстати

Заинтересовались проектом? Узнать, как стать его участником, подобрать интересный кружок и узнать другие подробности можно на сайте mos.ru/city/projects/dolgoletie/. Также вопросы можно задать по телефону: +7 (495) 221-02-82 (ежедневно с 8:00 до 20:00).

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