В центре Москвы пассажир такси открыл стрельбу

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве против мужчины, устроившего стрельбу в центре города.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел 26 октября днем. Очевидцы сообщили в полицию, что возле дома №7 в Вознесенском переулке пассажир такси открыл стрельбу. Через несколько минут 37-летнего стрелка задержали в том же переулке. Выяснилось, что он шесть раз выстрелил из травматического пистолета.

На период следствия с подозреваемого взяли подписку о невыезде.