Ждать общественный транспорт в Подмосковье пассажиры будут с комфортом

Скрасить ожидание общественного транспорта жителям и гостям Подмосковья поможет бесплатный Wi-Fi. Он появится на остановках в 2019 году, сообщил журналистам на брифинге зампред правительства Московской области Игорь Тресков.

"И это будет завершающим этапом благоустройства остановок", - отметил Тресков. Он напомнил, что в этом году в области обновляют 3,6 тысячи остановочных павильонов - это примерно 18% от всех остановок общественного транспорта региона. Ставят три вида павильонов: стеклянные на центральных улицах, металл со стеклом в городской черте и выполненные из перфорированных металлических панелей с солнцезащитной крышей - вне города. Все остановки антивандальные, имеют освещение, скамейки и урны, теперь принято решение оснастить их и Wi-Fi-модулями. "А еще по программе "Безопасный город" мы должны установить на остановках видеокамеры", - добавил Тресков. Пока они появятся только в крупных городах области, но программа модернизации остановочных павильонов рассчитана на несколько лет - и современные технологии обязательно дойдут до всех подмосковных муниципалитетов.

Все новые остановки антивандальные, имеют освещение, скамейки и урны, а теперь принято решение оснастить их и Wi-Fi-модулями

Также Тресков рассказал о новых функциях, которые в ближайшее время добавятся в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), контролирующую работу общественного транспорта в Подмосковье. В частности, она будет фиксировать автобусы, проезжающие мимо остановок. "Жители обратили внимание на эту проблему - автобусы не останавливаются на остановках. Мы ввели в РНИС новую функцию, чтобы предотвращать подобные случаи", - сказал зампред. По его словам, причин у того, что автобус едет мимо остановки, может быть две: переполненный в часы пик салон и нежелание водителя останавливаться, если на остановке стоят только льготные пассажиры, которые не платят за проезд. Но это в любом случае нарушение - водитель обязан останавливаться на каждой остановке своего маршрута.

О новых технологиях говорил и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. По его словам, все новые автобусы официального областного переводчика ГУП "Мострансавто" оборудованы системой распознавания лиц. В будущем эта система обещает стать еще одним способом оплаты проезда в общественном транспорте, а пока служит охране порядка - в неё заведены фотографии людей, которые подозреваются в совершении правонарушений. "Программа распознает лица и сравнивает их с теми фотографиями, которые есть в базе данных правоохранительных органов", - уточнил Гержик. В этом году, напомним, для "Мострансавто" было приобретено более 1700 новых автобусов, в следующем обновление автопарка продолжится.