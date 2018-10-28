Миронов назвал условие поддержки врио главы Приморья на выборах

"Справедливая Россия" поддержит врио главы Приморья Олега Кожемяко на выборах только в обмен на гарантии портфеля сенатора для члена партии. Об этом заявил лидер справороссов Сергей Миронов на полях X юбилейного съезда справороссов.

"Если Олег Кожемяко сочтет необходимым выдвинуть членом Совета Федерации нашу коллегу Светлану Горячеву, мы готовы поддержать Олега Кожемяко. Если нашу коллегу не будут выдвигать, Светлана Петровна Горячева пойдет кандидатом на пост губернатора", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Стоит отметить, что ранее Кожемяко уже называл представителям СМИ имена двух кандидатов в сенаторы - Горячевой и спортсмена Ивана Штыля.

Горячева в настоящее время также является сенатором, она была назначена прежним губернатором Владимиром Миклушевским.

Но Миронов отметил, что партия примет решение об участии в кампании только после того, как убедится, что Горячева официально является кандидатом в Совфед от Кожемяко. "Назвать - это одно", - сказал он. По его словам, нужен официальный документ, подтверждающий такое решение. "Если мы это увидим, если это будет сделано официально, мы не будем выдвигать кандидата и поддержим Кожемяко", - пояснил он.

Тут стоит отметить, что на этой неделе Олег Кожемяко подал документы в краевой избирком и пойдет на выборы губернатора как самовыдвиженец. Поэтому партийная поддержка для участия в выборах врио главы Приморья не нужна.

Новые выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. Ранее избирком Приморья в соответствии с рекомендацией ЦИК РФ признал результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей".