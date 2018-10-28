В Охотском море японский рыбак выпал за борт судна

Человек выпал за борт японского рыболовного судна, находящегося в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Магаданом.

ЧП произошло в субботу. Сразу была начаты поиски, к которым подключились проходящие суда. Матрос пока не обнаружен.

В воскресенье поисковая операция продолжилась. Как сообщает ТАСС со ссылкой на морской спасательный подцентр Южно-Сахалинска, в район происшествия из Магадана вылетел самолет Ан-26. Туда же направилось еще одно судно из Японии. Оно прибудет к месту поисков в понедельник утром.