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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Охотском море японский рыбак выпал за борт судна

Текст: Юрий Батин

Человек выпал за борт японского рыболовного судна, находящегося в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Магаданом.

ЧП произошло в субботу. Сразу была начаты поиски, к которым подключились проходящие суда. Матрос пока не обнаружен.

Моряк выпал за борт судна в Охотском море

В воскресенье поисковая операция продолжилась. Как сообщает ТАСС со ссылкой на морской спасательный подцентр Южно-Сахалинска, в район происшествия из Магадана вылетел самолет Ан-26. Туда же направилось еще одно судно из Японии. Оно прибудет к месту поисков в понедельник утром.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область ДФО Сахалинская область
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