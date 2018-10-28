Глушаков полетел в Казань на матч с "Рубином"

"Спартак" отправился в Казань на матч 12-го тура РПЛ против местного "Рубина". В составе "красно-белых" вместе с командой полетел и полузащитник Денис Глушаков.

Капитан "Спартака", а также защитник Андрей Ешенко были отправлены в дубль решением бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Однако как только итальянский специалист был уволен, футболистов вернули в основу, и исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо взял Глушакова на очередной матч. Рианчо, к слову, подчеркивал, что не разделяет мнения Карреры о необходимости наказать Дениса и Андрея.

Болельщики "Спартака", правда, восприняли ситуацию в штыки. Увольнение Карреры и возвращение Глушакова привело к тому, что фанаты потребовали от руководства объяснить причины отставки специалиста, который привел команду к чемпионству. Также они обратились с требованием отстранить Глушакова из основы. Тем не менее, он остается в команде. Вот в каком составе "Спартак" вылетел в Казань.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни.

Нападающий: Сильванус Нимели.

Обращает на себя внимание наличие в заявке единственного форварда - игрока дубля Нимели. Это вынужденная мера: и Зе Луиш, и Луис Адриано, и Педро Роша восстанавливаются от травм. Отметим также, что остался в Москве Фернандо - после матча Лиги Европы против "Рейнджерс" у него диагностировано воспаление сухожилия двуглавой мышцы правого бедра, и на восстановление может уйти до двух недель. Ешенко и Джано Ананидзе также остались тренироваться в Тарасовке.

Матч между "Рубином" и "Спартаком" состоится в понедельник 29 октября. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.