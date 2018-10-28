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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не повторять ошибок

Пермские юристы ознакомились с книгой "Страсти по праву"
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Столичный выпуск №7705 (242)
На прошедшем в Перми юридическом форуме депутат Госдумы Павел Крашенинников представил свою новую книгу "Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917-1938".

Книгу представили на IX конгрессе ученых-юристов. Он был посвящен обсуждению темы "Правовое регулирование цифровизации общества: приоритетные задачи". "В работе исследуется период правовой жизни России с 1917 по 1938 год, - пояснил Павел Крашенинников. - Своим сочинением я хочу заинтересовать читателей, чтобы мы больше не повторяли ошибки тех лет".

1917 год стал годом, когда в России произошло две революции, в результате которых у власти оказались большевики. По мнению Крашенинникова, они ранее преследовали чисто разрушительные цели - уничтожение государства, семьи, религии и частной собственности. Однако при воплощении этих замыслов власть оказалась против большинства жителей страны.

Фото: Михаил Пинкус/РГ
Павел Крашенинников: "Право - это элемент культуры"

В своей книге Павел Крашенинников рассказывает, что большевики, искренние враги самодержавия, по воле обстоятельств сами были вынуждены воссоздать механизм управления государством. Автор называет его "советской мегамашиной".

Павел Крашенинников на примере действий юристов того времени - Николая Крыленко, Андрея Вышинского, Александра Гойхбарга, Дмитрия Курского и других - показывает, что предлагалось сделать. Хотели отменить адвокатуру и нотариат, например. А Петр Стучка заявил, что нужны не юристы, а коммунисты.

- Пермский форум был открыт роботом, - отметил Павел Крашенинников. - Это машина заявила, что скоро и роботы станут полноправными членами общества. В какой-то мере это перекликается с декларациями большевиков. Я же полагаю, что общество должно состоять из людей.

Власть Право Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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