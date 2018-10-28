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28.10.2018 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при столкновении трех машин пострадали семь человек

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

28 октября около 15.00 по московскому времени в Белорецком районе Башкирии столкнулись три легковых автомобиля.

В Башкирии три человека погибли в крупной аварии

По данным республиканского управления ГИБДД, авария произошла на 189-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк возле поселка Улуелга. По предварительной информации Lada Largus столкнулась со встречными автомобилями KIA Rio и LADA Granta.

Среди пострадавших водитель LADA Granta и два его пассажира, которых сразу отправили в больницу. Также как и женщину-пассажирку Lada Largus. На месте аварии врачи оказали помощь еще нескольким пассажирам Granta и Largus.

На место аварии прибыли также спасатели.

- Всех семерых пострадавших, включая пятилетнего ребенка, отправили в центральную клиническую больницу Белорецка. Затруднения движения в обоих направлениях нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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