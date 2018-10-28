29 октября суд Советского района Новосибирска рассмотрит жалобы защитников Владимира Жоглика - бывшего ученика гимназии № 5, которого усадили на скамью подсудимых за исправление отметок в школьном журнале. Пока правоохранительная система напряженно работает, "школьник-хакер" успел поступить в вуз, но учиться из-за переживаний не может, сидит в академическом отпуске и под подпиской о невыезде.

По мнению защитников Владимира, преследование тихони-студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Фото: Никита Зайков

По мнению защитников Владимира, преследование тихони-студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Случай не рядовой: это одно из первых в стране уголовных дел о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации в обычной, повседневной жизни. Одно дело - охотиться за кибершпионами, взламывающими серверы госорганов. И совсем другое - поймать бытового "хакера", доказав, что такие существуют, а полиция бдит.

Шалость Владимира не из новых. В "бумажную" эпоху двоечники затирали оценки бритвенным лезвием, что вполне могло обернуться серьезным разговором с директором школы и подзатыльником от родителей.

В эпоху цифровую основная информация об успеваемости учеников хранится в электронной системе, а за модификацию этих данных горе-хакеру грозит до двух лет лишения свободы. Абсурд - уверены защитники Жоглика. Такого же мнения придерживаются и в прокуратуре (во всяком случае, об этом публично заявило руководство надзорного ведомства области на специальной пресс-конференции), однако следствие по-прежнему настаивает на том, что это не шалость, а преступление.

- Статья Уголовного кодекса, о которой идет речь, находится в главе "Преступления против общественной безопасности", - подчеркнул представитель Союза выпускников НГУ Андрей Дябденков. - В этой же главе, например, терроризм. То есть терроризм ставится в один ряд с тем, что совершил Владимир. Очевидно, что эта статья закладывалась законодателем с целью охраны государственной или коммерческой тайны, персональных данных. То, что правоприменители решили использовать ее против школьника, который исправил оценки, - нелепость.

Это первое в стране уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации в обычной, повседневной жизни

В декабре 2017 года суд вернул дело Жоглика в прокуратуру, и была надежда, что его прекратят. Однако этого не произошло, и история о давно неактуальном школьном журнале обрастает новыми абсурдными подробностями.

Адвокаты Жоглика обжалуют действия следователя: например, он отказал в проведении компьютерной экспертизы, несмотря на то, что парню вменяется изменение электронных данных. Без такой оценки достоверно указать, кто, что и когда исправлял, невозможно, уверены адвокаты. А следствие ссылается на то, что в ходатайстве защиты не было указания, за чей счет должна быть проведена компьютерная экспертиза.

- Володя учился в этой гимназии с первого класса, никогда не был хулиганом, оценки были хорошие. И вдруг дирекция школы выставляет его преступником, - с трудом сдерживает слезы Лилия Жоглик. - Оценки меняли многие, ведь учителя оставляли компьютер на столе с введенными логином и паролем. Однажды кто-то из педагогов увидел, что школьник исправляет свою двойку. Начали разбираться, стало понятно, что это не единичный случай. Я всегда воспитывала Володьку честным человеком, и, когда на школьном собрании спросили, кто участвовал в этом, он единственный поднял руку. Может, и стоило промолчать, как остальные, но он не мог соврать.

Как такового взлома системы бывший гимназист не совершал: данные аккаунта одного из педагогов получил от товарища и входил в электронный журнал от его имени. Свои оценки почти не правил, но отзывался на просьбы однокашников. Всего, по материалам дела, он исправил 51 отметку, но сам Жоглик в эту цифру не верит, вероятнее всего, ему приписали и чужие проступки.

При этом адвокаты настаивают, что в деле нет потерпевшей стороны: кому сейчас важны текущие оценки, чьи интересы пострадали? Ведь главное - сдать ЕГЭ, и итоговую аттестацию школьники прошли успешно, большинство поступили в вузы.

Отметки в гимназическом журнале менялись осенью 2016-го. Прошло два года. Сколько еще времени понадобится государственным органам, чтобы разобраться - нарушил школьник уголовный закон или нет, пока неясно. Защита пишет жалобы в суд о волоките, а следствие регулярно ходатайствует о продлении сроков расследования.

Комментарий

Петр Абдулин, инженер-программист, Новосибирск:

- Я с очень большой долей вероятности допускаю, что пароль просто-напросто был записан у преподавателя на бумаге или мониторе, и школьник его подсмотрел. А, может, и просто угадал, если пароль был формальным, на уровне 12345. Вариант чуть посложнее: на компьютер преподавателя была установлена программа - клавиатурный шпион. И в этом случае пароль "подсмотрела" она. Если это какая-то стандартная школьная система (что вероятно), тогда подросток мог использовать стандартный способ взлома (инструкцию или готовую программу), который придумал не он, - найти инструкцию в сети не составляет труда.