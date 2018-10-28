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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дневник хакера

Школьник, исправивший оценки в электронном журнале, может отправиться в колонию
Текст: Никита Зайков ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7705 (242)
29 октября суд Советского района Новосибирска рассмотрит жалобы защитников Владимира Жоглика - бывшего ученика гимназии № 5, которого усадили на скамью подсудимых за исправление отметок в школьном журнале. Пока правоохранительная система напряженно работает, "школьник-хакер" успел поступить в вуз, но учиться из-за переживаний не может, сидит в академическом отпуске и под подпиской о невыезде.
По мнению защитников Владимира, преследование тихони-студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Фото: Никита Зайков По мнению защитников Владимира, преследование тихони-студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Фото: Никита Зайков
По мнению защитников Владимира, преследование тихони-студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Фото: Никита Зайков

По мнению защитников Владимира, преследование тихони-студента уже могло бы закончиться реальным сроком, если бы не внимание СМИ. Случай не рядовой: это одно из первых в стране уголовных дел о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации в обычной, повседневной жизни. Одно дело - охотиться за кибершпионами, взламывающими серверы госорганов. И совсем другое - поймать бытового "хакера", доказав, что такие существуют, а полиция бдит.

Шалость Владимира не из новых. В "бумажную" эпоху двоечники затирали оценки бритвенным лезвием, что вполне могло обернуться серьезным разговором с директором школы и подзатыльником от родителей.

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В эпоху цифровую основная информация об успеваемости учеников хранится в электронной системе, а за модификацию этих данных горе-хакеру грозит до двух лет лишения свободы. Абсурд - уверены защитники Жоглика. Такого же мнения придерживаются и в прокуратуре (во всяком случае, об этом публично заявило руководство надзорного ведомства области на специальной пресс-конференции), однако следствие по-прежнему настаивает на том, что это не шалость, а преступление.

- Статья Уголовного кодекса, о которой идет речь, находится в главе "Преступления против общественной безопасности", - подчеркнул представитель Союза выпускников НГУ Андрей Дябденков. - В этой же главе, например, терроризм. То есть терроризм ставится в один ряд с тем, что совершил Владимир. Очевидно, что эта статья закладывалась законодателем с целью охраны государственной или коммерческой тайны, персональных данных. То, что правоприменители решили использовать ее против школьника, который исправил оценки, - нелепость.

Это первое в стране уголовное дело о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации в обычной, повседневной жизни

В декабре 2017 года суд вернул дело Жоглика в прокуратуру, и была надежда, что его прекратят. Однако этого не произошло, и история о давно неактуальном школьном журнале обрастает новыми абсурдными подробностями.

Адвокаты Жоглика обжалуют действия следователя: например, он отказал в проведении компьютерной экспертизы, несмотря на то, что парню вменяется изменение электронных данных. Без такой оценки достоверно указать, кто, что и когда исправлял, невозможно, уверены адвокаты. А следствие ссылается на то, что в ходатайстве защиты не было указания, за чей счет должна быть проведена компьютерная экспертиза.

- Володя учился в этой гимназии с первого класса, никогда не был хулиганом, оценки были хорошие. И вдруг дирекция школы выставляет его преступником, - с трудом сдерживает слезы Лилия Жоглик. - Оценки меняли многие, ведь учителя оставляли компьютер на столе с введенными логином и паролем. Однажды кто-то из педагогов увидел, что школьник исправляет свою двойку. Начали разбираться, стало понятно, что это не единичный случай. Я всегда воспитывала Володьку честным человеком, и, когда на школьном собрании спросили, кто участвовал в этом, он единственный поднял руку. Может, и стоило промолчать, как остальные, но он не мог соврать.

Фото: depositphotos.com
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Как такового взлома системы бывший гимназист не совершал: данные аккаунта одного из педагогов получил от товарища и входил в электронный журнал от его имени. Свои оценки почти не правил, но отзывался на просьбы однокашников. Всего, по материалам дела, он исправил 51 отметку, но сам Жоглик в эту цифру не верит, вероятнее всего, ему приписали и чужие проступки.

При этом адвокаты настаивают, что в деле нет потерпевшей стороны: кому сейчас важны текущие оценки, чьи интересы пострадали? Ведь главное - сдать ЕГЭ, и итоговую аттестацию школьники прошли успешно, большинство поступили в вузы.

Отметки в гимназическом журнале менялись осенью 2016-го. Прошло два года. Сколько еще времени понадобится государственным органам, чтобы разобраться - нарушил школьник уголовный закон или нет, пока неясно. Защита пишет жалобы в суд о волоките, а следствие регулярно ходатайствует о продлении сроков расследования.

Комментарий

Петр Абдулин, инженер-программист, Новосибирск:

- Я с очень большой долей вероятности допускаю, что пароль просто-напросто был записан у преподавателя на бумаге или мониторе, и школьник его подсмотрел. А, может, и просто угадал, если пароль был формальным, на уровне 12345. Вариант чуть посложнее: на компьютер преподавателя была установлена программа - клавиатурный шпион. И в этом случае пароль "подсмотрела" она. Если это какая-то стандартная школьная система (что вероятно), тогда подросток мог использовать стандартный способ взлома (инструкцию или готовую программу), который придумал не он, - найти инструкцию в сети не составляет труда.

Компетентно

Текст: Владислав Куликов

Сергей Сенчушкин, руководитель пресс-службы аппарата Ассоциации юристов России:

- В Уголовном кодексе РФ подчеркивается, что не является преступлением действие, хотя формально и попадающее под какую-либо статью УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Подобная норма записана в статье 14 Уголовного кодекса, и правоохранителям стоит время от времени ее перечитывать. Тем более что и пленум Верховного суда России в своих постановлениях неоднократно напоминал об этом положении.

К тому же возникают сомнения, есть ли в целом состав преступления в действиях новосибирского школьника. Трудно судить об этом, не видя конкретных материалов дела. Однако официальная информация, распространенная правоохранительными органами, вызывает некоторые вопросы по поводу обвинений.

Фото: depositphotos.com
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Статья 272 Уголовного кодекса, которую следствие инкриминировало гимназисту, предполагает санкции за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Напомню, что в законодательстве выделено несколько десятков видов охраняемой информации. Есть сведения, отнесенные к государственной тайне, есть банковская тайна, адвокатская тайна, врачебная тайна, персональные данные и т.д. Правовой режим охраны разных видов отличается. К какому виду информации относятся школьные оценки? Каким законом охраняется доступ к собственным школьным оценкам и доступ к оценкам одноклассников?

Безусловно, школьник не имел права изменять такую информацию, но ограничений на доступ к ней у него не было. Поэтому есть большие сомнения, что в его действиях имеются признаки состава преступления. И в любом случае точно нет необходимости ломать судьбу школьнику за по сути юношеский проступок.

Уверен, что даже некоторые из тех правоохранителей, кто сегодня пытается обвинить школьника, в детстве могли грешить подобным. Только раньше "подчищали" бумажные школьные журналы и дневники. Хорошо, что в те годы никто не догадывался возбуждать против них уголовные дела по статье за подделку официальных документов.

Если осуждать каждого школьника, попытавшегося затереть оценки в школьном бумажном или электронном дневнике, то, боюсь, ни к чему хорошему это не приведет. На мой взгляд, за подобное изменение школьных оценок было бы вполне достаточно предусмотреть какую-то дисциплинарную ответственность в локальных школьных актах, а также какие-то воспитательные меры.

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