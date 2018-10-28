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28.10.2018 16:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" на выезде разгромил "Енисей"

Текст: Данила Жиляев

Красноярский "Енисей" потерпел очередное поражение в РПЛ. В матче 12-го тура на своем поле подопечные Дмитрия Аленичева разгромно уступили "Локомотиву" 0:3.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Гости вышли вперед на 22-й минуте - автором гола стал Алексей Миранчук. До перерыва счет больше не изменился, а уже в концовке по мячу забили Мануэл Фернандеш и Эдер. "Красно-зеленые", таким образом, одержали четвертую подряд победу в национальном первенстве.

Для "Енисея" же эта неудача стала восьмой в 12-ти матчах. Красноярцы остаются на последнем 16-м месте в турнирной таблице, набрав лишь шесть очков. "Локо" с 21-м баллом поднялся на вторую строчку.

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